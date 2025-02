30-Jähriger stiehlt Bankomatkarte und kauft 21-mal Zigaretten

Ein 30-Jähriger nutzte eine Gelegenheit in Steyr-Land für einen Diebstahl. Doch sein Versuch, unentdeckt zu bleiben, scheiterte.

Am Samstagabend ereignete sich ein Diebstahl in einer Freizeiteinrichtung im Bezirk Steyr-Land. Ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land war dort mit seiner Familie zu Gast. Während er sich im Umkleidebereich aufhielt, entdeckte er einen unverschlossenen Schrank eines anderen Besuchers. Diese Gelegenheit nutzte er aus und entwendete eine Geldbörse aus dem Schrank.

In der gestohlenen Geldbörse befanden sich Bargeld und zwei Bankomatkarten, die der Mann an sich nahm. Nach dem Diebstahl warf er die Geldbörse vor der Freizeiteinrichtung weg. Eine Mitarbeiterin entdeckte sie dort und brachte sie zur Kasse.

Missbrauch der Bankomatkarten

Zurück zu Hause setzte der Mann eine der gestohlenen Bankomatkarten ein, um an einem Zigarettenautomaten einzukaufen. Dabei tätigte er 21 Transaktionen im Gesamtwert von knapp 125 Euro, bevor er die Karte in der Nähe seines Wohnortes entsorgte.

Polizeiliche Ermittlungen

Durch intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion in Sierning, einer Gemeinde in Oberösterreich, konnte der 30-Jährige schließlich identifiziert werden. Er gestand die Tat umfassend und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.