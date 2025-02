Das ist bitter: Beliebtes Restaurant ist pleite!

Das ist enttäuschend. Schon droht die nächste Pleite und dieses Mal trifft es ein bekanntes Hauben-Restaurant in Österreich.

Das Hauben-Restaurant Gasthof Post in Hellmonsödt steht vor der Insolvenz. Steigende Kosten zwingen die Betreiber in die Knie. Die finanzielle Situation des Gasthof Post in Hellmonsödt, Oberösterreich, ist kritisch. Die Rittberger Gastro GmbH, die den Betrieb führt, steht aufgrund stark gestiegener Kosten in den Bereichen Löhne, Personal und Miete vor einer drohenden Insolvenz. Diese Ausgaben übersteigen die Einnahmen, obwohl das Restaurant bei seinen Gästen sehr beliebt ist.

Finanzielle Schwierigkeiten

Die Verbindlichkeiten des Unternehmens belaufen sich auf 175.000 Euro, während das verfügbare Vermögen nur 30.000 Euro beträgt. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte, dass die Umsätze nicht mehr ausreichten, um die gestiegenen Kosten zu decken.

Gästezufriedenheit

Trotz der finanziellen Probleme erhielt das Restaurant positive Bewertungen. Gäste lobten die sauberen Zimmer, den freundlichen Service und das hochwertige Essen. Diese positiven Rückmeldungen konnten jedoch die finanziellen Herausforderungen nicht abwenden.