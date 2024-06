36 Grad am Wochenende: Jetzt kommt die Hitzewelle

Österreich steht am Vorabend einer extremen Hitzewelle, die das Land in den kommenden Tagen fest im Griff haben wird. Die aktuelle Wetterprognose zeichnet ein Bild langer, heißer Tage mit steigenden Temperaturen, die an diesem Wochenende ihren Höhepunkt erreichen sollen. Diese außergewöhnlichen Wetterbedingungen bringen nicht nur strahlenden Sonnenschein, sondern auch die Gefahr intensiver Wärmegewitter mit sich, wovor die Meteorologen besonders warnen.

Hitzewelle erreicht Höhepunkt

Die sonnenverwöhnte Republik kann sich bereits am Freitag, dem 28. Juni, auf hochsommerliche Temperaturen einstellen. Während der Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 13 und 21 Grad, bevor sie im Tagesverlauf auf beachtliche 29 bis 35 Grad ansteigen. Vor allem in den südwestlichen Bergregionen ist allerdings mit vereinzelten Wärmegewittern zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Alpennordseite bisweilen auch lebhaft aus überwiegend östlicher bis südwestlicher Richtung.

Wetterumschwung ab Montag

Der Wochenstart bringt eine markante Abkühlung mit sich. Kühle Luftmassen erreichen Österreich und führen zu einem unbeständigen Wettercharakter. Schon am Montagmorgen verdecken dichte Wolken den Himmel, begleitet von zahlreichen Regenschauern. Besonders im Süden und Südosten zeigen sich bereits vormittags gewittrige Niederschläge. Die Temperaturen fallen auf frische 14 bis 21 Grad in den Morgenstunden und erreichen im Tagesverlauf lediglich 18 bis 26 Grad, wobei der Südosten weiterhin die wärmsten Werte verzeichnet.

Wechselhaftes Wetter

Auch der Dienstag präsentiert sich von einer eher launischen Seite. Der Tag beginnt mit Restwolken und vereinzelten Nebelfeldern, bevor im Laufe des Tages vermehrt Quellwolken aufziehen. Aus diesen entwickeln sich örtliche Regenschauer und vereinzelt Gewitter. Während im Osten trockenere Verhältnisse vorherrschen, ist im Westen mit anhaltenden Regenfällen zu rechnen. Leichte bis mäßige Westwinde sorgen für etwas Bewegung in der Atmosphäre, wobei die Temperaturen in den frühen Stunden zwischen 10 und 17 Grad liegen und tagsüber auf 20 bis 27 Grad ansteigen.