Vom 22. bis 25. August wird die Kaiserwiese vor dem Wiener Riesenrad zur Bühne für den 3×3 Europe Cup 2024, präsentiert von win2day. Auf heimischem Boden treten Österreichs, Kroatien und Serbiens 3×3-Basketball-Nationalteams an und dürfen sich auf spannende Begegnungen einstellen. Gute Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase haben sowohl die Damen als auch die Herren, die sich mit schlagbaren, aber auch starken Gruppengegnern messen müssen.

Erstmals wird die 3×3-Europameisterschaft für Rollstuhlbasketballerinnen und Rollstuhlbasketballer ebenfalls in Wien ausgetragen. Österreich nimmt mit einem Herrenteam teil, das in einer der beiden Gruppen spielt. In der 5er-Gruppe und der 6er-Gruppe qualifizieren sich jeweils die besten zwei Mannschaften für das Halbfinale am Samstagabend. lm Prinzip gilt auch heuer wieder: der Eintritt in ist frei und wird nach dem „First-Come-First-Serve-Prinzip“ geregelt.

Teilnehmer sorgen für Spannung

Basketball-Fans dürfen sich auf erstklassigen Sport freuen. „Zu uns kommen nicht nur die besten Teams Europas, sondern auch einige der besten Teams der Welt. Das Duell gegen die Olympiasieger aus den Niederlanden wird für unsere Herren sicher ein Highlight“, sagt Aldin Saracevic, Generalsekretär von Basketball Austria. Auch das Damen-Team aus Deutschland, die Olympiasiegerinnen, sowie die dominierenden Kräfte aus Serbien und Frankreich werden spannende Begegnungen garantieren.

Lesen Sie auch: Steht DFB-Star Manuel Neuer kurz vor Rücktritt?Diese Entscheidung soll vor der anstehenden Mannschaftsnominierung in etwa zwei Wochen erfolgen.

Steht DFB-Star Manuel Neuer kurz vor Rücktritt?Diese Entscheidung soll vor der anstehenden Mannschaftsnominierung in etwa zwei Wochen erfolgen. Türkische Liga: Fenerbahçes Präsident wird mit Flaschen attackiert (VIDEOS)Fenerbahçes Präsident Koç wurde während einer Partie von einem Unbekannten von hinten zu Boden gestoßen; daraufhin flogen Flaschen auf ihn.

Türkische Liga: Fenerbahçes Präsident wird mit Flaschen attackiert (VIDEOS)Fenerbahçes Präsident Koç wurde während einer Partie von einem Unbekannten von hinten zu Boden gestoßen; daraufhin flogen Flaschen auf ihn. KOSMO verlost 2x2 Tagestickets: Kroatien-Spiele bei FIBA 3x3 EMErlebe Kroatien live im Wiener Prater am 22. August. Gewinne 2x2 Tickets für den 3x3 Europe Cup presented by win2day!

„Im 3×3 ist die Weltspitze extrem nah beieinander. Alles ist möglich, oftmals entscheidet die Tagesform“, fügt Saracevic hinzu. Dieser enge Wettbewerb wird das Event zu einem packenden Erlebnis machen.

Österreichs, Kroatiens und Serbiens Basketball-Teams stehen somit vor spannenden Tagen, mit der Aussicht, beim Heimturnier auf der Kaiserwiese großartige Ergebnisse zu erzielen und die Fans mit Hochleistungssport zu begeistern.