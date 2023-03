49-jähriger Bosnier wegen Pferde-Vergewaltigung verhaftet

Ein 49-jähriger Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina wurde verhaftet, nachdem er versucht hatte, ein Pferd auf einem nahe gelegenen Hof zu vergewaltigen. Die Polizei geht davon aus, dass er auch für frühere Fälle angeklagt werden könnte.

Die Polizei in der deutschen Stadt Gauting hat am Montagabend einen 49-jährigen Staatsbürger aus Bosnien und Herzegowina verhaftet, der verdächtigt wird, versucht zu haben, ein Pferd auf einem nahe gelegenen Hof in Unterbrunn zu vergewaltigen.

Gemäß Berichten von Srpskainfo nahm die heikle Angelegenheit ihren Anfang, als das Überwachungssystem im Stall einen Mann dabei erfasste, wie er sich den Pferden näherte. Unverzüglich wurde der Hofbesitzer von dem System alarmiert. Dieser begab sich umgehend an den Ort des Geschehens, jedoch hatte der Verdächtige zu diesem Zeitpunkt bereits seine Flucht in den nahegelegenen Wald ergriffen. Durch die Aufnahmen der Kamera war es dem Hofbesitzer möglich, die Fluchtrichtung des Verdächtigen zu erfassen.

In unmittelbarer Nähe des Hofs stieß die Polizei auf ein verlassenes Fahrzeug und beschloss abzuwarten, bis der Verdächtige zurückkehrte, um es abzuholen. Dieses Vorhaben wurde von Erfolg gekrönt, als der Verdächtige in die Falle tappte und von den Beamten festgenommen wurde.

Eine eingehende Untersuchung der Pferde ergab keine Anhaltspunkte dafür, dass sie am besagten Abend vergewaltigt worden waren. Der Verdächtige wurde offenbar gestört und war daraufhin in den benachbarten Wald geflohen.

DNA-Analyse angeordnet

Aufgrund von früheren Aufzeichnungen und verschiedenen Indizien hegte die Polizei den Verdacht, dass der Verdächtige bereits mindestens einen früheren Angriff auf ein Pferd verübt hatte. Der bosnisch-herzegowinische Staatsbürger wurde verhaftet und während des Verhörs verweigerte er jegliche Kooperation. Aus diesem Grund wurde angeordnet, dass seine DNA zur Analyse geschickt wird, um festzustellen, ob er auch für frühere Fälle zur Rechenschaft gezogen werden kann.