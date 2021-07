50 Grad am Balkan: Heftige Hitzewelle im Anrollen

Prognosen besagen, dass die Temperaturen an der Adria und in anderen Teilen Südosteuropas auf bis zu 50 Grad klettern könnten.

In rund eineinhalb Wochen soll es so weit sein: Am 8. August sollen an der Adria und am Balkan laut dem globalen Wettervorhersagemodell GFS aus den USA Hitzerekorde fallen.

Am heißesten soll es laut GFS östlich von Rom werden. Dort sollen bis zu 50 Grad möglich sein. Sollte dies eintreffen, so könnte Italien den europäischen Hitzerekord (48 Grad in Athen, 10. Juli 1977) brechen. „Kühler“ aber dennoch extrem heiß wird es auch am Balkan. Dort sollen am 8. August bis zu 48 Grad möglich sein.