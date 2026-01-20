62.673 Euro: In diesem Sektor verdienen Österreicher am meisten

Wo in Österreich die Gehälter am höchsten sind, zeigt ein aktuelles Ranking. Überraschend: Nicht Wien, sondern eine andere Stadt führt die Liste an.

Wien, Vorarlberg und Oberösterreich führen die Gehaltsskala unter den österreichischen Bundesländern an. Bei den Städten setzt sich jedoch Linz an die Spitze des Einkommensrankings. In der aktuellen Phase steigender Lebenshaltungskosten gewinnt ein angemessenes Einkommen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zunehmend an Gewicht.

Einflussfaktoren

Die Höhe des Verdienstes wird nicht nur durch den Wirtschaftszweig und die Unternehmensgröße bestimmt, sondern auch durch Faktoren wie Berufspraxis, Führungsverantwortung und Geschlechtszugehörigkeit. Besonders einträglich zeigt sich nach wie vor der IT-Sektor, wo das durchschnittliche Jahresgehalt brutto bei 62.673 Euro liegt.

Zum Vergleich: Der österreichische Durchschnittsverdienst beträgt jährlich 51.185 Euro brutto.

