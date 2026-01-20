KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Technologiedurchbruch

Internet-Durchbruch: Japaner knacken eigenen Datenrekord mit Standardtechnik

Internet-Durchbruch: Japaner knacken eigenen Datenrekord mit Standardtechnik
(istockphoto: Lan)
1 Min. Lesezeit |

Ein internationales Forschungsteam hat seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2024 im Bereich der Datenübertragung übertroffen – und das ohne den Einsatz spezieller Kabelverbindungen. Die Forschungsergebnisse könnten künftig dazu beitragen, aus der bereits vorhandenen Infrastruktur deutlich höhere Übertragungsraten zu gewinnen.

Rekordverdächtige Leistung

Während Verbraucher bei der Suche nach Internetanschlüssen je nach Standort und technischen Voraussetzungen bestenfalls Bandbreiten im unteren Gigabit-Segment finden, setzt eine länderübergreifende Forschergruppe unter Führung des japanischen National Institute of Information and Communications Technology (NICT) bereits seit geraumer Zeit neue Maßstäbe bei der Entwicklung fortschrittlicher Übertragungstechnologien.

⇢ Glasfaser-Hammer: Telekom senkt Preise und verschenkt Router-Gutschrift

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Sicherheitsrisiko
Nagel-Studio wird zur Stromfalle – Massenrückruf bei dm
| Entwicklerupdate
Billionen-Konzern sprengt Limits: Entwickler atmen auf
| Systemfehler
Sicherheitsfunktion außer Kontrolle – Windows-PCs verweigern Shutdown
| Industriekritik
Duschgel bald Luxus? Chemiebranche warnt vor Bablers Plastiksteuer
| Gewaltdelikt
Kieferbruch nach Kontrolle: Falscher Polizist prügelt Zeitungsfrau
MEHR AKTUELLE NEWS