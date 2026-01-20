Internet-Durchbruch: Japaner knacken eigenen Datenrekord mit Standardtechnik

Ein internationales Forschungsteam hat seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2024 im Bereich der Datenübertragung übertroffen – und das ohne den Einsatz spezieller Kabelverbindungen. Die Forschungsergebnisse könnten künftig dazu beitragen, aus der bereits vorhandenen Infrastruktur deutlich höhere Übertragungsraten zu gewinnen.

Rekordverdächtige Leistung

Während Verbraucher bei der Suche nach Internetanschlüssen je nach Standort und technischen Voraussetzungen bestenfalls Bandbreiten im unteren Gigabit-Segment finden, setzt eine länderübergreifende Forschergruppe unter Führung des japanischen National Institute of Information and Communications Technology (NICT) bereits seit geraumer Zeit neue Maßstäbe bei der Entwicklung fortschrittlicher Übertragungstechnologien.

