66,7 Grad! Dieses Land versinkt in Hitzewelle

In den vergangenen Tagen wurde der Iran von einer unausweichlichen Hitzewelle heimgesucht. Die Lufttemperatur im südwestlichen Städtchen Bostan erreichte heute einen beeindruckenden Höchstwert von 51,4 Grad Celsius, wie die iranische Nachrichtenagentur ISNA berichtet.

Es wurde festgestellt, dass die Thermometer in vier Städten der iranischen Provinz Khuzestan die 50-Grad-Marke überschritten. Neben Bostan spüren auch die Einwohner von Sus, Dezful und Abadan die brütende Hitze.

Die Temperaturen in diesen Städten lagen bei 50,8 Grad, 50,4 Grad und 50,3 Grad.

Ein neuer Hitzerekord wurde am 16. Juli aufgestellt. Mitten in dieser Hitzeperiode wurden am internationalen Flughafen der Stadt Aseluye am Persischen Golf schwindelerregende 66,7 Grad Celsius gemessen. Auch in den Städten Ilam, Umidiye, Ahvaz, Agacari und Ramhormuz wurden der ISNA zufolge Temperaturen von über 50 Grad gemeldet.

Angesichts dieser anhaltenden Hitzewelle ist zu erwarten, dass die Temperaturen in einigen Städten im Süden des Iran auf Spitzenwerte von 51 Grad Celsius ansteigen werden. Das meldet Reza Hatami, ein Korrespondent aus der iranischen Hauptstadt Teheran.