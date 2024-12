70-Jähriger lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

Am Montagnachmittag erlebte die Polizei in Wels eine spektakuläre Verfolgungsjagd, als ein 70-jähriger Welser Fahrer versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen.

Verfolgung mit riskanten Fahrmanövern

Die Polizei bemerkte das Fahrzeug gegen 15.10 Uhr auf der Maria-Theresia-Straße, als der Fahrer durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Die Aufforderung der Polizei zum Anhalten ignorierte er und beschleunigte stattdessen. Daraufhin nahm die Polizei die Verfolgung auf, begleitet von Blaulicht und Sirene. Die Route der Verfolgungsjagd zog sich durch mehrere Stadtteile, von der Innenstadt bis nach Lichtenegg und Noitzmühle.

Polizeiliche Maßnahmen und Konsequenzen

Während der rasanten Fahrt missachtete der Fahrer mehrere Verkehrsregeln. Im Stadtteil Noitzmühle fuhr er entgegen der Einbahnstraße, überholte in gefährlichen Situationen und fuhr in einer 30 km/h-Zone mit einer Geschwindigkeit von über 80 km/h. Zudem überquerte er eine Eisenbahnkreuzung bei Rotlicht, was eine erhebliche Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer darstellte.

Der Verdacht, dass es sich um einen amtsbekannten Schwarzfahrer handelte, verstärkte sich während der Verfolgung. Die Polizei koordinierte über Funk die Entsendung mehrerer Streifenwagen zur Wohnadresse des Verdächtigen. Dort konnte der 70-Jährige schließlich gestoppt werden. Bei der Kontrolle gab der Mann an, seit 40 Jahren ohne Führerschein zu fahren und erklärte, dass er bereits in diesem Jahr zweimal von der Polizei angehalten worden sei.

Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Polizei untersagte dem Senior jegliches weiteres Fahren und beschlagnahmte den Fahrzeugschlüssel. Der 70-Jährige muss nun mit einer Vielzahl von Anzeigen und rechtlichen Konsequenzen rechnen, die sich aus seinen Verkehrsverstößen ergeben.