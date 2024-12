Wiener Öffis: Wichtige Fahrinformationen für die Silvesternacht

Der Jahreswechsel in Wien und der Ostregion ist für viele Anlass, ausgelassen zu feiern. Um dabei eine sichere und stressfreie An- und Abreise zu ermöglichen, wird der öffentliche Nahverkehr deutlich verstärkt.

Wiener Innenstadt

Am 31. Dezember sorgt der traditionelle Silvesterlauf für Verkehrsbeeinträchtigungen im Herzen Wiens. Zwischen 10.30 und 13 Uhr kann es auf der Ringstraße und am Kai zu Verzögerungen im öffentlichen Verkehr kommen. Die Wiener Linien informieren Fahrgäste über aktuelle Entwicklungen und mögliche Störungen per Lautsprecherdurchsagen, auf ihrer Website (wienerlinien.at) sowie über ihre App.

In der Nacht auf den 1. Januar bleibt der U-Bahn-Betrieb in Wien ununterbrochen aktiv. Ergänzt wird dieser durch ein breites Angebot an durchgehend fahrenden Straßenbahn- und Buslinien. Dazu gehören die Straßenbahnlinien D, 1, 2, 6, 11, 18, 25, 26, 31, 38, 41, 43, 46, 49, 60, 62 und 71 sowie die Buslinien 7A, 26A, 29A, 29B, 35A, 62A, 66A, 68A, 68B und 73A. Aufgrund der hohen Nachfrage werden auf einigen Strecken die Intervalle verkürzt. Als wichtige Sicherheitsmaßnahme bleibt die U-Bahn-Station Stephansplatz ab 21 Uhr geschlossen.

Erweiterte Verbindungen

Nicht nur in Wien, auch im Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) sind zusätzliche Dienste unterwegs. Dabei werden nicht nur Sonderzüge auf vielen Strecken eingesetzt, sondern auch die Abfahrtszeiten der letzten regulären Züge teilweise um bis zu zwei Stunden nach hinten verschoben. Der letzte Zug von Wien Hauptbahnhof nach St. Pölten beispielsweise fährt um 1.55 Uhr, während der Zug nach Wiener Neustadt um 1.58 Uhr aufbricht.

Fahrgäste wird empfohlen, vor der Abreise auf dem VOR-Routenplaner (anachb.vor.at) die aktuellen Verbindungen zu überprüfen, da einige reguläre Verbindungen durch Sonderzüge ersetzt werden könnten.