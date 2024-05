73-Jähriger verursacht schweren Unfall (FOTOS+VIDEO)

Am späten Mittwochvormittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 309, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Enns verlor aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Zwischenfall mündete in einer Kollision mit dem Gegenverkehr, die ernste Folgen nach sich zog.

Kollision mit LKW

Zum Zeitpunkt des Unglücks war der Pensionist in seinem Mercedes auf dem Weg von Asten in Richtung Steyr. In Kronstorf geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei zuerst seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw, der von einem 57-jährigen Ukrainer gesteuert wurde. Direkt hinter diesem fuhr ein Kastenwagen, in dem ein 53-Jähriger aus Maria Neustift und dessen 18-jähriger Beifahrer saßen.

Schwere Folgen des Zusammenstoßes

Die Kollision hatte schwere Folgen. Der Mercedes und der Kastenwagen wurden stark beschädigt, letzterer wurde über eine Böschung geschleudert. Einsatzkräfte mussten den 73-jährigen Mercedes-Fahrer aus dem Wrack befreien; er wurde schwer verletzt ins Klinikum Steyr transportiert. Die Insassen des Kastenwagens erlitten ebenfalls schwere Verletzungen und wurden ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.

Die genauen Ursachen des Unfalls sind noch Gegenstand laufender Untersuchungen. Der Alkotest des Pensionisten war negativ.