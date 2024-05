Brutal: Trainer tritt und schlägt jungen Ringer!

Erschreckende Aufnahmen aus Russland zeigen, wie ein Kampfsporttrainer zwei junge Schützlinge brutal misshandelt, nachdem diese bei einem Ringkampfturnier verloren hatten. Der Vorfall zog umgehend polizeiliche Ermittlungen nach sich.

In einem schockierenden Video, das auf sozialen Netzwerken und durch russische Medien verbreitet wurde, ist zu sehen, wie Alaudin Ataev, ein Trainer aus Dagestan (Russland), während eines Turniers in Orenburg (Russland) zwei Kinder mit Tritten und Schlägen attackiert. Die Szene, die sich am vergangenen Wochenende ereignete, löste landesweit Entsetzen und scharfe Kritik aus.

Der Vorfall im Detail

Nach einem verlorenen Freistil-Ringkampf zerrte Ataev einen der Jungen, gekleidet in einem roten Anzug, an dessen Kopf durch die Halle, um ihn dann in den Rücken und das Gesäß zu treten. Der zweite Junge wurde von ihm in die Umkleide geschleppt, wo ihm der Trainer mit einem Würgegriff und weiteren Schlägen in den Rücken und gegen den Kopf zusetzte. Die Jungen, einer davon möglicherweise ein Verwandter Ataevs, leisteten keinen Widerstand und versuchten, sich so gut es ging zu schützen.

Reaktion der Behörden und des Sportministers

Bald nach der Verbreitung des Videos reagierte die Polizei und begann mit der Untersuchung des Vorfalls, dessen genaue Umstände noch geklärt werden müssen. Information über den Zustand der Opfer sind noch nicht bekannt.

Die Tat rief auch Sazid Sazidov, den Sportminister Dagestans, auf den Plan, der behauptet, Ataev sei kein offiziell lizenzierter Trainer und nicht in staatlichen Sportinstitutionen tätig. „Er ist kein lizenzierter Trainer, arbeitet privat. Seine Schüler waren hauptsächlich Kinder seiner Verwandten und Freunde. Ich habe erfahren, dass er auch in der Vergangenheit während des Trainings und der Wettkämpfe ähnlich gewalttätige Handlungen gegenüber Kindern angewendet hat“, sagte Sazidov für Sport-Express und fügte hinzu: „Wie alle anderen war ich schockiert von dem, was ich gesehen habe. Niemand hat das Recht, auf diese Weise auf eine Niederlage eines Sportlers zu reagieren, noch Gewalt zu nutzen, selbst nicht zu Bildungszwecken. Diese erwachsene Person hat ein Problem im Kopf. Es ist notwendig, seinen psychischen Zustand zu überprüfen. Ich möchte die Öffentlichkeit auch darüber informieren, dass die Strafverfolgungsbehörden bereits in diesen Vorfall involviert sind. Ich versichere Ihnen, dass diese Person nie wieder mit Kindern arbeiten wird.“

Konsequenzen und öffentliche Debatte

Der Vorfall hat eine breite öffentliche Debatte über Coaching-Methoden und Gewalt im Sport ausgelöst. Viele fordern strengere Kontrollen und Konsequenzen, um solche Ereignisse in Zukunft zu verhindern und die Sicherheit junger Athleten zu gewährleisten.