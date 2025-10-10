85.000 Gamer stürmen Rathaus – Cosplay-Umzug durch ganz Wien

Cosplayer Siptom übernimmt das Amt des GAME CITY-Bürgermeisters, während tausende Besucher die Gaming-Welten im Wiener Rathaus erkunden.

Die 16. GAME CITY hat ihre Pforten im Wien-Innere Stadt geöffnet. Die vom Verein WIENXTRA organisierte Veranstaltung wird erneut mit MediaMarkt als Hauptpartner durchgeführt. Bereits am Vormittag strömten zahlreiche Schulklassen in die interaktiven Gaming-Welten. Ein zentrales Ereignis folgte am Nachmittag: Die Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling nahm die Angelobung des durch Community-Abstimmung gewählten GAME CITY-Bürgermeisters vor. Der Cosplayer (Kostümdarsteller) Siptom, der seit 2023 in der Szene aktiv ist, konnte sich bei der Online-Wahl durchsetzen und wurde auf der Hauptbühne im Kostüm seiner Lieblingsfigur offiziell in sein Amt eingeführt.

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling betonte bei der Veranstaltung: „Gaming ist gelebte Jugendkultur – ein Raum für Kreativität, Gemeinschaft und Begeisterung.“ Die GAME CITY macht erlebbar, wie bunt und vielfältig diese Kultur ist: von spannenden E-Sports-Wettkämpfen über Indie-Games bis hin zu faszinierenden Cosplay-Erlebnissen. Gleichzeitig ist mir wichtig zu betonen, dass zu einer lebendigen Jugendkultur auch Verantwortung gehört. Deshalb stehen Jugendschutz, Medienkompetenz und Prävention genauso im Mittelpunkt wie Spaß und Spiel. Gemeinsam zeigen wir, dass Gaming nicht nur verbindet und bildet, sondern auch verantwortungsvoll gestaltet werden kann.

Die GAME CITY setzt neben dem Unterhaltungsaspekt deutliche Schwerpunkte im Bereich Verantwortungsbewusstsein. Verschiedene Beratungsstellen greifen gemeinsam mit den Veranstaltern Themen wie Suchtprävention, Cybermobbing und digitale Bildung auf. Damit vermittelt die Messe eine klare Botschaft: Gaming ist mehr als bloßer Zeitvertreib – es bietet Jugendlichen einen Raum für Kompetenzentwicklung, Schutz und Unterstützung. Passend zu diesem Ansatz beschäftigt sich die internationale Fachkonferenz FROG („Future and Reality of Gaming“) in diesem Jahr mit dem Schwerpunkt „Esports in Youth Media Practice“.

Cosplay-Parade 2025

Der frisch angelobte GAME CITY-Bürgermeister Siptom wird am Samstag, 11. Oktober die große Cosplay-Parade anführen. Die Route erstreckt sich erstmals von Wien-Mariahilf bis zum Rathausplatz und markiert damit den bisher längsten und größten Cosplay-Umzug in Österreich. Vucko Scuchner, Geschäftsführer des Veranstalters WIENXTRA, äußert sich begeistert: „Die GAME CITY ist wie ein riesiger Spielplatz für Ideen, Kreativität und Gemeinschaft. Für uns als Veranstalter ist es besonders wichtig, jungen Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie ihre Leidenschaft für Games ausleben, Neues ausprobieren und sich gegenseitig inspirieren können. Von Jugendschutz bis hin zu Medienkompetenz zeigen wir, dass Gaming nicht nur Spaß macht, sondern auch bildet, verbindet und Horizonte eröffnet“.

In den kommenden Tagen warten weitere Höhepunkte auf die Besucher: Die Cosplay-Parade am Samstag, 11. Oktober, beginnt um 14 Uhr und gilt als die umfangreichste ihrer Art in Österreich. Darüber hinaus finden diverse E-Sports-Turniere statt, darunter das Red Bull Tetris Finale am Sonntag, 12. Oktober – die nationale Ausscheidung für das World Final in Dubai. In speziellen Bereichen für Indie-Spiele, Virtual Reality und E-Sports können Besucher die neuesten technologischen Entwicklungen und Spieletitel selbst ausprobieren.

Größte Gaming-Messe

Mit einer Besucherzahl von 85.000 im Jahr 2024 hat sich die GAME CITY als größte Gaming-Messe Österreichs etabliert. Ihr besonderes Merkmal ist die einzigartige Location im Wiener Rathaus. Die GAME CITY 2025 findet vom 10. bis 12. Oktober statt. Die Öffnungszeiten sind freitags von 9:00 bis 19:00 Uhr sowie samstags und sonntags von 10:00 bis 19:00 Uhr. Veranstaltungsort ist das Rathaus Wien-Innere Stadt, der Eingang befindet sich am Rathausplatz.

Der Eintritt ist kostenfrei. Sämtliche Informationen sind unter game-city.at abrufbar.