9. September 2023: So wird der Samstag für Dein Sternzeichen

Lass dich von den geheimnisvollen Sternen verzaubern und tauche ein in unser aufregendes Tageshoroskop! Hier erwarten dich täglich neue Botschaften, die dir zeigen, was das Universum für dich bereithält. Egal, ob es um Liebe, Erfolg oder aufregende Abenteuer geht – die Sterne haben Antworten für dich.

Widder

Widder fühlen sich richtig gut, da sie auf das zurückblicken, was sie in der letzten Zeit etabliert haben. Ihr merkt, dass ihr euch gesund fühlt und einfach wohl im eigenen Körper – was für ein tolles Gefühl!

Stier

Stiere sind dieses Wochenende die Energie-Treiber. Ihr habt tolle Ideen und dürft diese bei euren Liebsten auch anbringen und gemeinsam umsetzen. Na, wonach ist euch? Kurz in euch gehen und dann loslegen!

Zwillinge

Zwillingen dürfen ihre To Dos dieses Wochenende einmal wegschieben und sich ganz auf die Liebe konzentrieren. Romantik liegt in der Luft – vielleicht bei einem Picknick, einem Konzert-Besuch oder einem Candle-Light-Dinner…

Krebs

Krebse haben Lust auf Natur, Freunde und Kreativität. Ob beim Camping, einer gemeinsamen Musik-Session oder ähnlichem – entdeckt eure Stärken und lebt sie aus.

Löwe

Löwen haben Lust auf Abwechslung. Überfordert eure Freunde und Freundinnen sowie Partner:innen damit nicht, sondern überlegt euch, was realistisch ist und was euch gut tut.

Jungfrau

Jungfrauen haben kaum Erwartungen an dieses Wochenende und werden umso positiver überrascht. Ihr fühlt euch einfach glücklich, da ihr merkt, wie andere auf euch schauen und sich Gedanken um euer Wohlbefinden machen, das ist ein wunderbares Gefühl.