9 unvergessliche Fußball-Abende in der Wiener Prater Alm – D² & KOSMO danken!

Am Samstag, den 16. Juni 2018 fand der Anpfiff zu Vienna’s First Open Air Konzert-Fanmeile in der Wiener Prater Alm statt. Sechs kroatische, zwei serbische WM-Spiele und dazugehörige Events später kann sich Kroatien seit 15. Juli 2018 sogar Vizeweltmeister nennen – und D² und KOSMO bedanken sich hiermit für einen unvergesslichen WM-Sommer bei allen anwesenden Gästen und den zahlreichen Sponsoren!

Von WM-Spiel zu WM-Spiel verwandelte sich die Wiener Prater Alm in den vergangenen vier Wochen regelmäßig zu Vienna’s biggest Fanbase. Mit etlichen Live-Acts aus Kroatien und Serbien wurde jedes der Events zum absoluten Highlight.

Zu verdanken hatten wir diese spektakuläre Event-Reihe dem Organisatoren-Duo D² – bestehend aus Dejan Božić und Dragan Žujević, die in Zusammenarbeit mit KOSMO alle sieben Kroatien-Spiele als auch zwei Serbien-Spiele live auf einem 15 m² Screen in der Prater Alm übertrugen und den zahlreichen Anwesenden dadurch einen unvergesslichen und ausgelassenen Fußball-Abend nach dem anderen ermöglichten. „Ganz besonders erfreut uns, dass jede einzelne Veranstaltung reibungslos und harmonisch verlief“, so Verlagsleiter und Chefredakteur, Dragomir Janjić.

Umrahmt wurde jedes einzelne Spektakel von jeweils einem Konzert in der Halbzeit und im Anschluss an das Spiel. Aus der kroatischen Ecke nahmen neben Maja Šuput, Ivan Zak, Mate Bulić, Davor Badrov und Sandi Cenov, auch die Bands Učiteljice und Mejaši das Mikro in die Hand und brachten die volle Prater Alm zum beben.

Für Serbien standen hingegen nicht weniger bekannte Acts, wie Darko Lazić, Allegro Band und Jelena Đurić auf der Bühne.

Hungrig blieb zudem niemand! Frei nach dem Motto „Meet & Eat“ wurde den Fußballfans ein Live-BBQ & Grill mit traditionellen Köstlichkeiten geboten!

Den reibungslosen Ablauf jedes einzelnen Events ermöglichten unter anderem Sponsoren, wie Vegeta, Podravka, Delicata, MTEL Austria, Cockta, Marcos, Dunkin’ Donuts, McSHARK, X-Vodka, Marcos und I’m from Balkan B**ch. „Ein riesen Dankeschön geht an all unsere Sponsoren, ohne die diese Event-Reihe einfach nicht möglich gewesen wäre“, zeigt sich Dejan Božić erkenntlich und sein Partner, Dragan Žujević fügt abschließend hinzu: „Es gibt keinen Zweifel, dass wir die Prater Alm zusammen mit allen Anwesenden in die größte Fanbase der Stadt verwandelt haben. Danke an alle, die dabei waren!“

Und eines vorweg: D², denen wir bereits die erfolgreichen Party-Reihen „I’m from Balkan B**ch“ & Sunday Classics und zahlreiche Konzerte, wie S.A.R.S, Nedeljko Bajić Baja und Oliver & Gibonni zu verdanken haben, versprechen euch für die zweite Jahreshälfte weitere Event-Highlights! Also – stay tuned.

Alle Termin von Vienna’s First Open Air Konzert-Fanmeile in der Prateralm im Rückblick:

16.6. Kroatien – Nigaria, Liveact: Maja Šuput

21.6. Argentinien – Kroatien, Liveact: Ivan Zak

22.6. Serbien – Schweiz, Liveact: Darko Lazić

26.6. Kroatien – Island, Liveact: Mate Bulić

27.6. Serbien – Brasilien, Liveact: Allegro Band feat. Jelena Đurić

1.7. Kroatien – Dänemark, Liveact: Davor Badrov

7.7. Kroatien – Russland, Liveact: Sandi Cenov

11.7. Kroatien – England, Liveact: Učiteljice

FINALE: 15.7. Kroatien – Frankreich, Liveact: Mejaši

In unserer Galerie haben wir einige Eindrücke von allen Konzert-Fanmeilen in der Wiener Prater Alm powered by D² & KOSMO für euch:

