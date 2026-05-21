Ab 2028 wird alles anders: UEFA krempelt EM-Quali und Nations League komplett um

Der europäische Fußball steht vor einem Systemwechsel – und die UEFA macht Ernst: Zwei Wettbewerbe werden von Grund auf neu gedacht.

Kurz vor dem Anpfiff des Europa-League-Endspiels zwischen dem SC Freiburg und Aston Villa am Mittwoch hat die UEFA weitreichende Reformpläne für zwei ihrer zentralen Wettbewerbe bekanntgegeben. Das Exekutivkomitee des europäischen Fußballverbands beschloss eine grundlegende Neustrukturierung der Nations League sowie ein vollständig überarbeitetes Qualifikationssystem für die Europameisterschaft.

Das bisherige Vier-Ligen-Modell der Nations League wird künftig durch ein kompakteres Drei-Ligen-Format ersetzt. Jede der drei Spielklassen umfasst 18 Mannschaften – mit einer Ausnahme: Die unterste Liga C wird aufgrund der Gesamtzahl von 55 UEFA-Mitgliedsverbänden 19 Teams beherbergen. Innerhalb jeder Liga werden die Nationen in drei Sechsergruppen aufgeteilt, wobei eine Gruppe der Liga C entsprechend sieben Mannschaften zählt.

Nations-League-Reform

Der Spielmodus orientiert sich dabei an der aus dem Europacup bekannten Ligaphase. Statt klassischer Gruppenspiele absolviert jede Nation sechs Partien gegen fünf verschiedene Gegner. Begegnungen gegen Mannschaften aus anderen Gruppen werden nur einmal ausgetragen, während Duelle innerhalb der eigenen Gruppe sowohl als Heim- als auch als Auswärtsspiel stattfinden. Die bestehenden Playoff-Regelungen für Auf- und Abstiege bleiben davon unberührt.

EM-Qualifikation neu

Noch tiefgreifender sind die geplanten Veränderungen bei der EM-Qualifikation. Die 36 Nationen der Nations-League-Klassen A und B werden künftig in Liga 1 zusammengefasst, alle übrigen Verbände spielen in Liga 2. In Liga 1 sorgen drei Lostöpfe für die Bildung von drei Zwölfergruppen. Jede Mannschaft bestreitet sechs Partien gegen sechs verschiedene Kontrahenten, wobei pro Lostopf zwei Gegner zugelost werden. Die Gruppensieger der Liga 1 lösen ihr EM-Ticket direkt, die verbleibenden Startplätze werden in Playoffs vergeben – an denen auch Vertreter aus Liga 2 teilnahmeberechtigt sind.

Die UEFA betonte, dass das Konzept „in den nächsten Monaten“ weiter ausgearbeitet werde und bei der nächsten Sitzung im September „zur endgültigen Genehmigung der detaillierten Ausgestaltung vorgelegt“ werden soll.

In Kraft treten sollen die Neuerungen mit der Europameisterschaft 2028.