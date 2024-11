Ab Sommer 2025: Ryanair kündigt neue Direktflüge an

Ab Sommer 2025 erweitern die Flughäfen Linz und Salzburg ihr Flugangebot: Ryanair führt drei neue Direktverbindungen ein.

Ab Mai 2025 eröffnen sich für Reisende neue Möglichkeiten: Der Flughafen Linz bietet ab diesem Zeitpunkt Direktflüge nach Bari in Italien und Alicante in Spanien an, jeweils viermal pro Woche. Auch der Flughafen Salzburg erweitert sein Streckennetz und führt eine neue Direktverbindung nach Alicante ein.

Zur Feier der neuen Flugverbindungen hat Ryanair einen Sonderverkauf gestartet. Reisende können dabei günstige Tickets für den kommenden Sommer exklusiv über die Website der Airline buchen. Mit dieser Aktion möchte Ryanair potenzielle Passagiere dazu ermutigen, die neuen Reisemöglichkeiten ab Linz und Salzburg zu nutzen.

Luftverkehrssteuer

Österreichs Passagierzahlen haben das Niveau von vor der Pandemie noch nicht wieder erreicht. In diesem Zusammenhang kritisiert Ryanair die hohe Luftverkehrssteuer im Land als hinderlich und fordert deren Abschaffung. Die Fluggesellschaft betont, dass andere europäische Länder durch die Reduzierung von Steuern und Gebühren den Luftverkehr erfolgreich gefördert haben.