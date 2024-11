500.000 Dollar pro Party – Diddys Event-Planerin packt aus

Die Welt der Musik schwannkt zwischen Scham und Faszination. In den letzten Tagen sind seitens Sean Combs Partyplanerin Einzelheiten zu den vermeintlichen „Freak Offs“ an die Öffentlichkeit gelangt, die in Combs luxuriösem Anwesen stattfanden.

Einblicke in das verborgene Leben

Eine anonyme Event-Planerin teilte mit der „New York Post“ erschreckende Details über diese Geheim-Partys. Sie berichtete, dass die Wände und Decken der Villa komplett mit Spiegeln ausgestattet waren, die es Combs ermöglichten, das gesamte Geschehen aus jeder Perspektive zu beobachten. Mehrere Teilnehmer hätten in intimen Momenten nackt durch die Räume agiert, was eine Atmosphäre von ausschweifender Sexualität schuf, die in jedem Raum spürbar war. „Die Partys kosteten etwa 500.000 Dollar pro Abend“, sagte die Planerin, „das gilt sowohl für den Hauptteil als auch für die Sexparty danach.“

FOTO EPA-EFE/Sarah Yenesel

„Models“ als Sexarbeiter

Einige Tage nach der Veranstaltung wurden die Spiegel entfernt und die Villa wurde in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt, so der Planer. „Es war definitiv eine Stimmung, die er vermitteln wollte, dass überall, wo man hinsah, Sex stattfand. Es war eine Ausschweifung von Wand zu Wand“. Die „New York Post“ konnte die unabhängige Überprüfung, ob die anonyme Planerin Anfang bis Mitte der 2000er Jahre mit Combs zusammengearbeitet hat, bestätigen. „Er stellte sowohl Männer als auch Frauen ein, die sich selbst als „Models“ bezeichneten, aber zumindest für mich war es offensichtlich, dass es sich in Wirklichkeit um Sexarbeiter handelte“, so der Planer.

FOTO: EPA-EFE/Caroline Brehman

Laufende Ermittlungen

Combs steht mittlerweile unter schweren Anschuldigungen, die sein öffentliches Auftreten in der Musikszene verdunkeln. Über 120 Betroffene haben Vorwürfe des Missbrauchs, der Vergewaltigung und des Einsatzes von Drogen gegen ihn erhoben. Ein besonders erschütternder Fall betrifft ein männliches Opfer, das zur vermuteten Tatzeit erst neun Jahre alt gewesen sein soll.

Berichte deuten darauf hin, dass auch andere bekannte Persönlichkeiten in den Missbrauchsskandal verwickelt sein könnten. Während Combs in New York in Untersuchungshaft auf seine Verhandlung wartet, kommen weiterhin erschütternde Details ans Licht.