Abnehmspritze mit Folgen: Warum Frauen plötzlich schwanger werden

Abnehmen und schwanger werden – ein überraschender Zusammenhang sorgt für Aufsehen. Die beliebten Diabetes-Spritzen haben einen Nebeneffekt, mit dem viele Frauen nicht rechnen.

Unerwarteter Nebeneffekt

In den USA reagiert die Gastronomie bereits auf ein neues Phänomen: Spezielle Portionsgrößen für Menschen, deren Appetit durch Medikamente wie Ozempic oder Wegovy gedämpft wurde. Diese ursprünglich für Diabetes und Übergewicht entwickelten Präparate haben sich mittlerweile zu einem regelrechten Lifestyle-Trend entwickelt. Parallel dazu taucht in sozialen Netzwerken vermehrt ein überraschendes Phänomen auf: Frauen berichten von ungeplanten Schwangerschaften während der Einnahme dieser Medikamente – die sogenannten „Ozempic-Babys“ sind offenbar auch in Deutschland angekommen.

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft klärt auf: Die Schwangerschaften entstehen nicht direkt durch die Wirkstoffe der Abnehmspritzen. Vielmehr kann die durch die Medikamente erzielte Gewichtsreduktion die Fruchtbarkeit erheblich verbessern. Professorin Nicole Sanger vom Universitätsklinikum Bonn erläutert den Zusammenhang: „Übergewicht und Diabetes können den Hormonhaushalt empfindlich stören und den Eisprung verhindern.“ Mit jedem zusätzlichen Zentimeter Taillenumfang steige das Unfruchtbarkeitsrisiko um etwa drei Prozent.

Verbesserte Hormonbalance

Durch die gewichtsreduzierende Wirkung der Spritzen normalisiert sich der Hormonhaushalt, wodurch die Chancen auf eine Schwangerschaft deutlich zunehmen. Laut Ute Schafer-Graf vom Berliner Diabeteszentrum unterschätzen viele adipöse Patientinnen die Auswirkungen der GLP-1-Analoga (Diabetes-Medikamentenklasse)-Therapie auf ihren Menstruationszyklus.

Aktuelle Registeranalysen bestätigen: Der Effekt ist unabhängig davon, ob die Gewichtsreduktion durch Lebensstiländerung, bariatrische Chirurgie oder GLP-1-Analoga erreicht wird – entscheidend ist die Normalisierung der Ovulation bei übergewichtigen Frauen. In medizinischen Fallberichten und sozialen Netzwerken häufen sich inzwischen dokumentierte Fälle ungeplanter Schwangerschaften unter Semaglutid-Behandlung.

Überraschende Wirkung

Schon eine moderate Gewichtsabnahme von fünf bis zehn Prozent kann ausreichen, um den Eisprung wieder zu normalisieren. Wichtig zu wissen: Der Wirkstoff Semaglutid hat keinerlei Einfluss auf die Wirksamkeit hormoneller Verhütungsmittel wie der Antibabypille. Der aktuelle Trend zu Abnehmspritzen zeigt somit eine unerwartete Facette: Während viele Anwenderinnen primär auf die Gewichtsreduktion abzielen, kann die verbesserte Fruchtbarkeit als Nebeneffekt zu den mittlerweile bekannten „Ozempic-Babys“ führen.

Wichtige Warnung der Experten

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft warnt ausdrücklich vor einer eigenständigen Nutzung der Medikamente als „Fruchtbarkeits-Booster“ und empfiehlt eine ärztliche Begleitung. Die gute Nachricht für Betroffene: Ein erhöhtes Risiko für Fehlbildungen oder Spontanaborte durch GLP-1-Analoga in der Frühschwangerschaft konnte in Registeranalysen bislang nicht festgestellt werden. Frauen im gebärfähigen Alter sollten dennoch bei der Einnahme von Abnehmspritzen über die möglichen Auswirkungen auf ihre Fruchtbarkeit aufgeklärt werden.