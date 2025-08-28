Ana Nikolić schneidet sich verzweifelt die Haare ab! (FOTO)

Nach Tagen im Hotelzimmer kehrt Sängerin Ana Nikolic in ihre Wohnung zurück. Hinter ihr liegen Gewaltvorwürfe, Tränen und ein drastischer Haarschnitt aus Verzweiflung.

Nach Gewaltvorwürfen gegen ihren Partner hat Sängerin Ana Nikolic mehrere Tage in einem Hotel Zuflucht gesucht. Erst nachdem ein 30-tägiges Annäherungsverbot gegen Goran Ratkovic Rale verhängt wurde, kehrte sie in ihre Wohnung zurück. Die serbische Polizei hatte nach Nikolics Anzeige beide Parteien offiziell einvernommen und zunächst ein 48-stündiges Annäherungsverbot verhängt.

Nach dem Besuch der Notaufnahme und der Polizeistation flüchtete die Sängerin mit einer Freundin in ein Hotel, um den Medienrummel zu vermeiden. Im Notfallzentrum stellten Ärzte Hämatome am Kopf und an den Armen fest und ordneten eine sofortige Behandlung an. Fotos, die in serbischen Medien veröffentlicht wurden, zeigen deutlich sichtbare Verletzungen im Gesicht der Sängerin, darunter Hämatome und Schwellungen. „Sie hat dort drei Tage verbracht und kaum das Zimmer verlassen. Die ganze Zeit über weinte sie und war wegen der Situation mit Rale völlig aufgelöst“, so die Quelle. In einem Moment der Verzweiflung soll sie sich sogar aus Kummer die Haare abgeschnitten haben.

⇢ Serbische Sängerin von Ex verprügelt und mit Messer attackiert (VIDEO)



📍 Ort des Geschehens

Nur einmal verließ Ana ihr Versteck – für einen Besuch im Kloster Rakovica in Belgrad, wo sie betete und Kerzen anzündete. „Sie war komplett vermummt, damit niemand sie erkennen konnte. Vor lauter Stress und Tränen konnte sie kaum gehen“, berichtet der Informant weiter. Erst als das ursprünglich 48-stündige Annäherungsverbot auf 30 Tage verlängert wurde, fasste sie den Entschluss, in ihre Wohnung zurückzukehren. „Sie kam im Morgengrauen an und hat sich völlig zurückgezogen – alle Fenster geschlossen und keinerlei Absicht, nach draußen zu gehen.“

⇢ Ana Nikolić brutal verprügelt – jetzt droht Gefängnisstrafe



Die öffentliche Reaktion auf den Vorfall war von großer Besorgnis und Solidaritätsbekundungen geprägt. Fans und Kollegen äußerten sich schockiert über die Schwere der Verletzungen und riefen zur Unterstützung der Sängerin auf.

FOTO: Instagram/@ananikolicofficial

Beschädigter Mercedes

Bei einem Lokalaugenschein am frühen Morgen entdeckte unser Team Anas Luxus-Mercedes vor dem Wohnhaus. Der Wagen weist deutliche Unfallspuren auf – offenbar von einem Zusammenstoß mit der Schranke des Hauses in Avala, über den Rale selbst in den Medien gesprochen hatte. Das Fahrzeug ist in desolatem Zustand: neben zahlreichen Kratzern und Dellen ist die Frontpartie notdürftig mit schwarzem Isolierband fixiert.

Das Wageninnere bietet ein chaotisches Bild: verstreute Zigarettenstummel und Asche, ein verfaulter Apfel, Kleidungsetiketten, eine Thermoskanne, diverse Abfälle und der Rucksack von Anas Tochter. Auch ihr Balkon präsentiert sich in einem Zustand, den eine Nachbarin als „wie nach einem Bombeneinschlag“ beschrieb – vollgestellt mit Teppichen, einem Laufband, Fahrrad, Kisten, Müllsäcken und Blumentöpfen. Die Rollläden waren heruntergelassen, und auf Rufe reagierte die Sängerin nicht.

Nachbarn besorgt

„Es ist wirklich traurig, was diese Frau durchmacht“, meinte eine Nachbarin. „Ich habe gehört, wie sie heute Morgen ankam und sofort in der Wohnung verschwand. Wer weiß, wann sie wieder herauskommt. Ich dachte, sie würde sich erholen – sie hat im Sommer viel gearbeitet und hatte erfolgreiche Songs. Dieser zottelige alte Mann ist an allem schuld. Ich hoffe wirklich, sie versöhnen sich nicht.

Ana tut mir aufrichtig leid.“