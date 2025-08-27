Ana Nikolić brutal verprügelt – jetzt droht Gefängnisstrafe

Toxische Beziehung, Eifersucht und ein Kontaktverbot: Der Streit zwischen Sängerin Ana Nikolic und ihrem Partner Rale eskaliert mit einer Anzeige wegen häuslicher Gewalt.

Kontaktverbot verhängt

Nach einem Vorfall in seinem Haus auf dem Avala-Berg wurde Rale mit einem vorläufigen Annäherungsverbot belegt. „Mir wurde zunächst eine 48-stündige Maßnahme auferlegt, die auf 30 Tage verlängert werden könnte“, erklärte er gegenüber Medien. Das Verfahren folge dem üblichen Ablauf, bei dem die Behörden kein Risiko eingehen wollen. „Danach wird die Staatsanwaltschaft prüfen, ob es Gründe für eine strafrechtliche Verfolgung gibt“, so Rale. Besonders problematisch sei, dass Ana ihm seit dem Vorfall „sicher 400 Nachrichten“ geschickt habe.

Ana Nikolic wurde nach dem Vorfall mit sichtbaren Verletzungen in einem Belgrader Krankenhaus behandelt und veröffentlichte anschließend Fotos ihrer Verletzungen in den sozialen Medien. Die Sängerin erstattete unmittelbar nach dem Vorfall offiziell Anzeige bei der Polizei wegen häuslicher Gewalt, woraufhin die Behörden die sofortige 48-Stunden-Kontaktsperre gegen Rale verhängten.

Die Auseinandersetzung, die zur Anzeige führte, beschreibt Rale als Teil einer zerrütteten Beziehung. „Es stimmt, dass es zu Gewalt kam, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer hier Täter und wer Opfer ist. Das läuft in beide Richtungen – eine komplett toxische Beziehung. Wir schaffen es nicht einmal drei Tage ohne Streit. Nur ein einziges Mal haben wir es geschafft, eine Woche lang normal miteinander umzugehen.“

Auslöser des Streits

Der konkrete Auslöser des Vorfalls war offenbar ein Missverständnis. „Ich schlief im Zimmer, als sie mein Handy nahm, um meine Nachrichten zu durchsuchen“, schildert Rale. Ana habe einen Chat mit einer Frau entdeckt und sofort Eifersucht entwickelt. „Das war ein Fan von ihr, eine Visagistin, die mir geschrieben hatte, als wir nach Krk (kroatische Insel) fuhren. Sie bot an, Ana zu schminken.“ Rale erklärte, dass sie damals bereits eine Visagistin hatten, die ein Freund organisiert hatte.

Als Ana später Probleme mit dieser Visagistin bekam, schrieb Rale der anderen: „Hier ist eure zweite Chance.“ Diese Nachricht habe Ana völlig falsch interpretiert. „Da begann der Wahnsinn mit Vorwürfen wie ‚Du betrügst mich'“, so Rale.

Drohende Konsequenzen

Inzwischen sieht sich Rale mit massiven Konsequenzen konfrontiert: „Sie schickt mir Drohungen, aber ich darf auf keine einzige antworten. Selbst wenn ich nur ‚Ich liebe dich‘ schreibe, kann sie mich anzeigen und ich bekomme 60 Tage Gefängnis.“ Besonders absurd findet er Anas angebliche Drohungen mit Kontakten zu „irgendwelchen Ministern“, als ob sich hochrangige Personen „mit ihr und mir beschäftigen würden.“

Ana Nikolic betonte in mehreren öffentlichen Interviews, dass sie den Kontakt zu Rale endgültig abbrechen wolle und keine weitere Kommunikation wünsche. Die Sängerin bekräftigte ihre Entscheidung, den Vorfall den Behörden zu melden, und machte deutlich, dass sie sich von der als toxisch beschriebenen Beziehung lösen möchte.