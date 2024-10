Abnehmspritzen für Arbeitslose, um besser in den Arbeitsmarkt zu passen

Die britische Regierung steht vor der Herausforderung, die steigenden Kosten und Belastungen des Gesundheitswesens durch Fettleibigkeit zu adressieren. Mit einem Vorstoß für Medikamente als Lösung stößt sie jedoch auf geteilte Meinungen.

Pharmazeutische Lösungen

Im Vereinigten Königreich kosten fettleibigkeitsbedingte Krankheiten den britischen Gesundheitsdienst NHS jährlich 11 Milliarden Pfund, was etwa 13,2 Milliarden Euro entspricht. Premierminister Keir Starmer schlägt vor, dass übergewichtige Arbeitslose durch den Einsatz von Medikamenten unterstützt werden könnten. Dies soll nicht nur die Rückkehr in den Arbeitsmarkt fördern, sondern auch den unter Druck stehenden NHS entlasten. Gesundheitsminister Wes Streeting beschreibt in einem Artikel im „Telegraph“, dass die langfristigen Vorteile dieser Medikamente erheblich zur nationalen Gesundheitsstrategie beitragen könnten.

Ruf nach Eigenverantwortung

Trotz dieser Vorschläge warnen Experten vor einer übermäßigen Abhängigkeit von Medikamenten. Experten weist darauf hin, dass Arzneimittel wie „Abnehmspritzen“ Risiken und Nebenwirkungen bergen, darunter Kopfschmerzen und Übelkeit. Die Langzeitwirkungen sind noch nicht vollständig erforscht, und häufig kommt es nach Absetzen der Medikamente zu einer Gewichtszunahme. Daher könnten langfristige Einnahmen notwendig werden.

Minister Streeting mahnt, es sei wichtig, dass Menschen Eigenverantwortung für einen gesunden Lebensstil übernehmen. Er betonte im Interview mit Sky News, dass Medikamente nicht als kosmetische Lösung missbraucht werden dürften, um einem Schönheitsideal zu entsprechen, das auf sozialen Medien propagiert wird.

Im Zuge dieser Debatte hat der US-Pharmakonzern Eli Lilly angekündigt, 279 Millionen Pfund in Großbritannien zu investieren. Diese Mittel sollen unter anderem für Studien genutzt werden, die untersuchen, wie Abnehmspritzen die Arbeitslosigkeit beeinflussen und welche Auswirkungen sie auf die Inanspruchnahme von NHS-Diensten haben. Diese Investitionen verdeutlichen das Interesse der Industrie an einer vermeintlich innovativen Lösung für komplexe Gesundheitsprobleme.