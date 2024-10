Schockierende Anschuldigungen gegen Fußballstar Kylian Mbappe

Kylian Mbappe, der als einer der herausragendsten Spieler von Real Madrid gilt, sieht sich derzeit mit schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert. Während einer Reise nach Stockholm sind gegen den 24-jährigen französischen Fußballstar Vorwürfe der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung erhoben worden, berichtet die schwedische Zeitung „Expressen“.

Ermittlungen in Stockholm

Mbappe hielt sich am vergangenen Donnerstag und Freitag mit seinem Umfeld in der schwedischen Hauptstadt auf. Während seines Aufenthalts besuchte er ein bekanntes Restaurant und einen Nachtclub. Wenig später wurde eine Anzeige gegen ihn erstattet, die eine polizeiliche Untersuchung nach sich zog. Die mutmaßliche Tat soll sich im Hotel ereignet haben, in dem Mbappe mit seiner Entourage übernachtete. Laut „Expressen“ wurden im Rahmen der Ermittlungen Kleidungsstücke als potenzielle Beweismittel sichergestellt.

Reaktionen und rechtliche Schritte

Mbappe hat sich zu den Vorwürfen geäußert und diese als „Fake News“ bezeichnet. Auf der Plattform X kritisierte er den Zeitpunkt der Anschuldigungen als äußerst unglücklich, da sie kurz vor einer bereits geplanten Anhörung ans Licht gekommen seien. Sein Umfeld bezeichnet die Vorwürfe als „übles Gerücht“ und erwägt rechtliche Schritte wegen Verleumdung.

Die schwedischen Behörden haben bestätigt, dass Ermittlungen aufgenommen wurden, halten sich jedoch mit detaillierten Informationen zurück. Der Begriff „begründet verdächtig“, der im Kontext der Vorwürfe gegen Mbappe verwendet wird, entspricht der niedrigsten Verdachtsstufe im schwedischen Rechtssystem.