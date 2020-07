Acht Balkan-Rückkehrer mit Coronavirus infiziert

In der Stadt Salzburg gibt es acht neue Coronavirus-Fälle. Bei allen Personen handelt es sich um Heimkehrer aus Balkan-Länder.

Die Zahl der Covid-19 Infizierten ist in der Stadt Salzburg am Mittwoch um acht weitere Personen gestiegen, wie die städtische Epidemie-Behörde mitteilt. Bei allen Neuinfizierten handelt es sich um Rückkehrer aus Balkan-Ländern.

Die Infizierten wurden von der Behörde umgehend abgesondert. Bis zum frühen Abend wurden zudem 17 Kontaktpersonen der Kategorie 1 in ihrem Umfeld ermittelt und in Quarantäne geschickt.

28 Personen abgesondert

In Summe sind damit 28 Personen als positive Fälle in der Stadt Salzburg per Bescheid abgesondert. Dazu kommen 98 Personen, die sich als Kategorie 1-Kontakte per Bescheid in Quarantäne befinden sowie 80 Personen, die als Kategorie 2-Kontakte per Bescheid verkehrsbeschränkt wurden.

Bei den drei bestehenden Clustern wurde keine Zunahme an Infizierten verzeichnet, heißt es auf der Homepage der Stadt Salzburg.

14 Tage Quarantäne

Wer sich derzeit in den Westbalkan begibt, muss bei der Heimkehr zwei Wochen lang in Quarantäne – ohne Ausnahme! Selbst mit einem negativen Covid-19-Test muss man in Selbstisolation. (KOSMO berichtete) Für „Schlüsselpersonal“ soll es laut dem Gesundheitsministerium aber eine Ausnahme geben. Grund für die strengen Corona-Auflagen ist die weiterhin prekäre Lage in den Westbalkanländern.

