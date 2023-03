Achtung Autofahrer: Diese Fahrzeuge sind besonders anfällig für Diebstahl

Die Plattform Fahrzeugdatensätze, carVertical, hat für das Jahr 2022 eine interessante Studie veröffentlicht, in der Daten aus 27 verschiedenen Ländern analysiert wurden, die unter anderem Aufschluss darüber gibt, welche Autos am häufigsten Ziel von Dieben waren.

Die beliebtesten Marken unter den gestohlenen Autos sind Mercedes (14,7 % aller gestohlenen Fahrzeuge), BMW (14,4 %), Audi (10,4 %), Ford (7,8 %) und Volkswagen (6,8 %).

Daraus lässt sich schließen, dass sich die Situation im Vergleich zum Jahr 2021 stark verändert hat, denn die Daten zeigten damals, dass der Skoda Octavia den unangefochtenen ersten Platz auf der Liste der Diebe belegte.

Andererseits zeigt eine andere Studie, dass die Pannenhilfe des Deutschen Auto Clubs (ADAC) im vergangenen Jahr wegen gestohlener Katalysatoren 1.038 Mal gerufen wurde, das sind deutlich mehr als in den Vorjahren. Der Verband teilte mit, dass ältere Fahrzeuge mit Benzinmotoren betroffen sind, bei denen der Katalysator gut zugänglich ist, meist im mittleren Teil des Fahrzeugbodens. Edelmetalle stecken in jedem Katalysator in sehr geringen Mengen, bringen aber auch viel Geld: Ein Kilogramm Rhodium kostet beispielsweise mehr als 400.000 Euro und ist deutlich wertvoller als Gold.

Die Bedingungen für Diebe in älteren Modellen erwiesen sich laut ADAC als ideal, wenn man bedenkt, dass bei neueren Fahrzeugen der Katalysator in Motornähe platziert ist, um nach der „Zündung“ schneller auf Betriebstemperatur zu kommen und deutlich schwieriger zu entfernen ist.

Die folgenden Modelle wurden besonders ins Visier der Diebe genommen: