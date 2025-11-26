Achtung Autofahrer! Hier wird die Fahrbahn zur Rutschgefahr

Auf mehreren Straßen in Niederösterreich gilt derzeit eine Kettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Betroffen sind die B 21 über den Ochsattel und das Gscheid, die B 23 über den Lahnsattel sowie die L 5217 auf der Strecke zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld. Für Sattelkraftfahrzeuge wurde zudem ein Fahrverbot auf der B 21 über das Gscheid und der B 23 über den Lahnsattel verhängt.

Die Verkehrsbedingungen im gesamten Bundesland sind am heutigen Mittwoch überwiegend durch salznasse Straßen gekennzeichnet. In Höhenlagen ab etwa 400 Metern dominieren matschige Fahrbahnen und Schneedecken. Räum- und Streufahrzeuge sind landesweit im Einsatz.

Eingeschränkte Sicht

Eingeschränkte Sicht erschwert zusätzlich das Fahren im Raum Amstetten und Persenbeug, wo stellenweise Bodennebel die Sichtweite auf 30 bis 50 Meter reduziert. Die Frühtemperaturen bewegten sich zwischen minus zwei Grad in Amstetten und plus fünf Grad in Gloggnitz.

Regionale Schneemengen

Die Neuschneemengen variieren je nach Region: Das Waldviertel verzeichnet bei Geras bis zu sechs Zentimeter, das Weinviertel um Laa an der Thaya bis zu fünf Zentimeter. Im Mostviertel rund um Lilienfeld und Waidhofen an der Ybbs wurden bis zu zehn Zentimeter gemessen.

Im Industrieviertel bei Gutenstein erreicht die Schneehöhe maximal einen Zentimeter.