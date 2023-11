Achtung: Betrüger tarnen sich als Rotkreuz-Mitarbeiter (VIDEO)

Seit Ende Oktober sind in den Bezirken Linz-Land, Steyr und der Stadt Linz mehrere Fälle bekannt geworden, in denen sich Personen als Mitarbeiter der Rotkreuz-Rufhilfe ausgaben. Sie klingeln an Wohnungstüren oder riefen an, um Rufhilfegeräte zu verkaufen oder Wartungsarbeiten an bestehenden Anschlüssen vorzunehmen. Diese Betrugsversuche haben die Polizei auf den Plan gerufen.

Die Rufhilfe ist ein einfaches, aber effektives System, das älteren oder hilfsbedürftigen Menschen Sicherheit in ihren eigenen vier Wänden bietet. Ein Notrufknopf am Handgelenk ermöglicht es ihnen, im Notfall schnell und unkompliziert Hilfe zu rufen. Doch nun wird dieses Vertrauen von skrupellosen Betrügern ausgenutzt.

So funktioniert die Rufhilfe

Unterscheidung durch Kleidung

Die falschen Rufhilfe-Mitarbeiter unterscheiden sich in ihrem Auftreten grundlegend von den echten Servicetechnikern des oberösterreichischen Roten Kreuzes. Zwei betroffene Personen haben die Betrüger sofort erkannt und umgehend die Polizei informiert. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Kriminelle Handlungen

Das Rote Kreuz Oberösterreich hat mit großer Besorgnis auf die Vorfälle reagiert. „Wir sind besorgt über die Vorfälle. Offenbar versuchen Menschen kriminelle Handlungen zu begehen, indem sie sich als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ausgeben“, sagt OÖ. Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger. Er appelliert an die Öffentlichkeit, wachsam zu sein und Verdachtsfälle sofort bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Bleiben Sie wachsam und melden Sie Verdachtsfälle sofort der Polizei.