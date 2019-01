ACHTUNG: Jetzt erwartet uns über ein Meter Neuschnee!

Medienberichten zufolge soll es in den kommenden Tagen zu großen Neuschneemengen kommen. Die Lawinengefahr steigt am Wochenende zudem und Straßensperren werden vermehrter.

Mit der Kaltfront, die in der Nacht auf Mittwoch über uns hereinbrach, hielt eine straffe Nordströmung Einzug, die für extreme Neuschneemengen sorgen wird.

Insbesondere in den Staulagen vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel in den Tallagen müsse man mit bis zu einem Meter Neuschnee rechnen. Auf den Bergen sind sogar über zwei Meter Schnee zu erwarten. Aufgrund des stürmischen Nordwinds steigt auch die Lawinengefahr in betroffenen Gegenden an. Straßensperren drohen daher auch am Wochenende.

Eine massive Kaltfront erwartet uns jetzt. Entlang der Alpennordseite vom Bregenzerwald bis ins Mostviertel schneit es schon am Mittwoch ergiebig, was zu 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee führt. Im Flachland hingegen ziehen meist nur unergiebige Schneeschauer durch. Abgesehen davon wird es durch einen kräftigen und stürmischen Nordwestwind immer kälter.

Am Freitag soll es gegen Abend entlang der gesamten Alpennordseite Schneefall geben. Die Nordalpen erwartet dann am Samstag zunehmend Schnee. Auch am Sonntag hält der Schneefall im Nordalpenbereich weiter an.