Achtung! So gefährlich kann abgelaufenes Make-up sein

Wenn sich bei euch im Badezimmer abgelaufene Beauty-Produkte stapeln, solltet ihr sie unbedingt entsorgen! Denn altes Make-up kann extrem gefährlich sein.

Wer kennt das nicht? Über die Jahre sammeln sich im Badezimmer so mancher Frau Berge an Puderdosen, Mascaras, Lippenstifte und Eyeliner und Co. an. Doch genau darin verbirgt sich ein großes Risiko, denn Beauty-Produkte haben nicht ohne Grund ein Haltbarkeitsdatum: Bei Weiteverwendung können nämlich massive Folgen für die Haut und die Gesundheit entstehen.

Verwendet man ein Produkt über dessen Haltbarkeit hinaus, können unter anderem Keime und Schimmelpilze entstehen. Diese können wiederum auf der Haut unangenehme Irritationen und sogar Krebs auslösen.

Make-up in der Regel nur 6 Monate haltbar!

Laut Gesetz müssen ungeöffnete Kosmetika mindestens 30 Monate haltbar sein. Doch sobald man die Produkte öffnet, verkürzt sich diese Haltbarkeit auf cirka sechs Monate. Vor allem bei wasserhaltigen Produkten sollte man gut aufpassen, da diese besonders schnell verderben und der Verfall nicht immer leicht festzustellen ist.

Wir verraten euch auf den nächsten Seiten, bei welchen Beauty-Produkten ihr ganz penibel auf die Haltbarkeit achten solltet.