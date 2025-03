Adam Sandler kehrt zurück: Happy Gilmore 2 kommt!

Fast drei Jahrzehnte nach dem ersten Film kehrt Adam Sandler als Happy Gilmore zurück. Netflix enthüllt den ersten Trailer zur lang erwarteten Fortsetzung.

Nach beinahe drei Jahrzehnten des Wartens wird die Fortsetzung der beliebten Sportkomödie „Happy Gilmore“ im Sommer 2025 endlich Realität. Netflix hat zur Steigerung der Vorfreude einen ersten ausführlichen Teaser-Trailer zu „Happy Gilmore 2“ veröffentlicht.

Adam Sandler schlüpft erneut in die Rolle des unkonventionellen, aber liebenswerten Möchtegern-Eishockeyspielers, der durch seinen kraftvollen Schlag im Golfsport Erfolge feiert. Der Trailer lässt jedoch vermuten, dass Happy Gilmore den Golfsport längst hinter sich gelassen hat. In einer Szene sagt Sandler: „Ich hab seit Jahren keinen Schläger geschwungen“, bevor er dennoch den Golfplatz betritt. Auch Virginia, gespielt von Julie Bowen, kommentiert: „Das war’s noch nicht mit Golf. Wo ist der Happy, in den ich mich verliebt hab?“ Zudem kehrt Christopher McDonald als der berüchtigte Shooter McGavin zurück.

Erwartete Fortsetzung

Der erste Film erschien 1996, und seither wünschten sich viele Fans und Sandler selbst eine Fortsetzung. Doch erst im April 2024 bestätigte Sandler, dass die Arbeiten an einem zweiten Teil begonnen haben. Kurz darauf verkündete Netflix offiziell, dass „Happy Gilmore 2“ in Produktion ist und auf der Plattform verfügbar sein wird.

Der Trailer verrät, dass der Film ab dem 25. Juli gestreamt werden kann.