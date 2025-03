Telefonfalle! Carmen Geiss verliert tausende Euro in Dubai

Carmen Geiss erlebte in Dubai einen raffinierten Kreditkartenbetrug. Ein falscher Polizist erbeutete 13.000 Dirham.

Carmen Geiss, bekannt aus dem Fernsehen und begeisterte Anhängerin von True-Crime-Geschichten, wurde in Dubai Opfer eines raffinierten Kreditkartenbetrugs. In ihrem Podcast schildert die 59-Jährige, wie sie von einem Anrufer, der sich als Polizist ausgab, getäuscht wurde. Ohne Verdacht zu schöpfen, nahm sie den Anruf entgegen und wurde von dem vermeintlichen Beamten in die Irre geführt. In ihrer Verunsicherung übermittelte sie ihm ihre Kreditkartendaten. Sie beschreibt die Situation folgendermaßen: „Und ich Idiot gehe ans Telefon, und dann hat mir da einer erzählt, er wäre von der Polizei, und da hatte ich Angst. Was will die Polizei jetzt von mir? Weil das ja immer noch dieses Thema ist mit diesen Betrügern, habe ich da natürlich ganz blöd reagiert und hab denen dann meine Kreditkartennummer gegeben.“

Betrug und Reaktion

Die Betrüger erbeuteten in kürzester Zeit 13.000 Dirham, was über 3.200 Euro entspricht. Zudem legten sie mit einem übermittelten Code ihr Mobiltelefon lahm, sodass eine schnelle Überprüfung der Kontobewegungen über die App nicht möglich war. Carmen Geiss und ihr Ehemann Robert reagierten jedoch sofort. Sie suchten sowohl die Bank als auch die Telefongesellschaft auf, um die Kreditkarte sperren zu lassen und das Handy wieder zu aktivieren.

Das Ereignis hinterließ bei Carmen Geiss einen tiefen Eindruck. Im Podcast beschreibt sie die Erfahrung als äußerst erschütternd und berichtet von ihrer körperlichen Reaktion: „Die sind so geschult am Telefon, ich war da so geschockt. Ich war richtig fertig, ich war am ganzen Körper am Zittern“, erzählt sie. Sie richtet einen eindringlichen Appell an ihre Zuhörer, sich nicht am Telefon täuschen zu lassen: „Bitte, auch ihr Zuhörer: Lasst euch nicht am Telefon verarschen!“

Trotz allem hatte sie nach eigener Aussage noch Glück im Unglück.