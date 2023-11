Adi Music: Der Weg vom Spieler zum Trainer junger Torhüter

Adi Music wurde in Zagreb geboren, wo er seine Fußballkarriere bei Inter Zapresic begann. Heute arbeitet Adi mit professionellen Torhütern und Torhüterinnen und hilft in seiner Akademie ,,Torwartschule Adi Music“ Sportlern, bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. KOSMO hat exklusiv mit ihm über Fußball, Torwarttraining sowie seine Akademie gesprochen.

KOSMO: Wie haben Ihre ersten Schritte im Fußball begonnen und wie hat das Ihre Karriere beeinflusst?

Adi MusiC: Meine ersten Schritte im Fußball begannen bei Inter Zapresic, dann ging es weiter zu Dinamo Zagreb und Malmö FF. Aufgrund häufiger Verletzungen musste ich meine Karriere beenden und entschied mich, eine Akademie zu eröffnen, um mein Wissen an die jüngeren Generationen weiterzugeben.

KOSMO: Wie haben die Erfahrungen mit professionellen Torwarttrainern Ihren Ansatz beim Training junger Torhüter beeinflusst?

Adi Music: Ich habe viele Jahre lang mit Experten aus großen Clubs wie Barcelona, Inter Mailand, Benfica, Galatasaray, Juventus und Bayern München gearbeitet. All diese Trainer waren Gäste in meinen internationalen Projekten in München, die auf die Ausbildung junger Torhüter ausgerichtet waren. Jeder dieser Trainer hat seine eigene Vision und sein Konzept zur Verbesserung junger Torhüter, was sich als erfolgreich erwiesen hat.

KOSMO: Was ist das Ziel Ihrer Akademie und welche Ergebnisse hat sie erzielt?

Adi Music: Die 2013 eröffnete Akademie zielt darauf ab, jungen Torhütern Neuerungen zu ermöglichen und Wissen durch die Vision eines modernen Torhüters zu teilen. In den letzten 6 Jahren sind über 20 Torhüter aus der Akademie hervorgegangen, die nun in der Bundesliga und international spielen, wie Zecira Musovic (FC Chelsea) und Benjamin Krijetarac (AIK Weltweit), sowie Amar Dzevlan, der zu Real Betis (Spanien) wechselte.

Adi und Adi und die Torhüterin der schwedischen Nationalmannschaft und Spielerin für den FC Chelsea, Zecira Musovic. (Foto: zVg.)













KOSMO: Wo spielen die Torhüter, mit denen Sie gearbeitet haben?

Adi Music: Die Torhüter, mit denen ich arbeite, spielen hauptsächlich auf Vereinsebene bei Bayern München, Augsburg, Ingolstadt, München 1860 und anderen Clubs. Torhüter, die Fortschritte machen wollen, kommen sogar aus Mexiko, Israel, Amerika und ganz Europa.

KOSMO: Was sind die Schlüsselelemente in der Entwicklung junger Torhüter?

Adi Music: Wichtige Elemente in der Entwicklung junger Torhüter sind Psychologie, qualitativ hochwertiges Training, Spiel-Simulation im Training und Trainingsanalyse. Ein großes Problem bei den meisten Trainern ist der Mangel an Ausbildung und Infrastruktur für ein qualitativ hochwertiges Training.

Adi und Amar Dzevlan, Spieler des Real Betis. (Foto: zVg.)

KOSMO: Wie sehen Sie die Zukunft des Torwarttrainings?

Adi Music: Die Zukunft des Torwarttrainings ist komplex, da der Torhüter mehrere Funktionen hat. Der Schwerpunkt des Trainings liegt auf der Spiel-Simulation, bei der Spieler einbezogen werden, um dem Torhüter eine möglichst realistische Spielsituation und ein Raumgefühl zu vermitteln.