Adrenalinkick & Gruselspaß: 8 neue Attraktionen im Prater (VIDEOS)

Auch wenn das derzeitige Regenwetter nicht besonders für einen Praterbesuch geeignet ist, präsentierte der Wiener Würstelprater am Dienstag acht neue Fahrgeschäfte.

Das vergangene Jahr war für den beliebtesten Vergnügungspark in der Hauptstadt ein erfolgreiches. Mehr als fünf Millionen Menschen pilgern jährlich in den Prater, um sich an den verschiedensten Attraktionen zu erfreuen.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Fahrgeschäftsbetreiber sich fast jährlich neu erfinden und ihren Besuchern neue Adrenalin- und Gruselkicks bescheren möchten.

The Clown

Diese neue Geisterbahn möchte seinen Besuchern mit neuerster Technologie das Fürchten lehren. Mit einer Virtual-Reality-Bille und Kopfhörern ausgestattet fährt man durch ein Haus und bekommt Clowns und andere gruselige Dinge zu sehen und selbstverständlich auch zu hören.

Kinderriesenrad

Unweit vom Elefantenkarussell steht das Kinderriesenrad, welches auch von Erwachsenen benützt werden kann, die zusammen mit ihrem Nachwuchs Runden drehen möchten.

