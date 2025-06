Adria-Preise auf Rekordjagd: Kroatien teurer als Ibiza – Urlauber fliehen

Die Adria lockt mit Traumstränden – und schockiert mit Luxuspreisen. Schon vor Saisonbeginn explodieren die Kosten an Kroatiens Küste und treiben erste Urlauber in günstigere Nachbarländer.

Was einst ein entspannter Adria-Urlaub war, entwickelt sich zunehmend zum finanziellen Kraftakt. An Kroatiens Küste klettern die Preise auf Rekordhöhen, und das Rennen um maximalen Profit scheint in dieser Saison früher denn je zu beginnen. Fünf Euro für einen Kaffee, Liegestühle, die teurer sind als Zimmerpreise, und Fischgerichte auf dem Preisniveau europäischer Luxusrestaurants – die Kostenspirale bereitet sowohl Einheimischen als auch ausländischen Urlaubern bereits jetzt Kopfzerbrechen.

Obwohl der Sommer offiziell noch in den Startlöchern steht, dominieren Diskussionen über die Preisexplosion an der Küste bereits den Alltag – beim Kaffeeplausch, in Medienberichten und auf Social-Media-Plattformen. Viele fragen sich besorgt, was auf sie zukommt, wenn schon in der Vorsaison die Kosten für Unterkünfte, Getränke oder Tintenfischgerichte Dimensionen erreichen, die bislang nur in den teuersten europäischen Urlaubszielen üblich waren.

⇢ Adria: Liegestühle und Sonnenschirme am Balkan werden günstiger!



In sozialen Netzwerken und Reiseforen häufen sich Kommentare über „Urlaub mit Hypothekencharakter“, und immer mehr Urlauber ziehen die Notbremse. Während einige noch verzweifelt nach bezahlbaren Angeboten suchen, kündigen andere bereits an, ihre Ferien lieber nach Griechenland, in die Türkei oder nach Montenegro zu verlegen.

Schockierende Preislisten

Eines steht fest: Die Hauptsaison hat noch nicht einmal begonnen, doch die Preisdebatte läuft bereits auf Hochtouren – als befänden wir uns mitten im August. Dies bestätigt auch ein aktueller Reddit-Beitrag, in dem ein Nutzer die Preisliste eines Strandcafés in Split veröffentlichte.

„Die Preisliste mag zwar 100 Meter von der Strandbar entfernt im Schatten hängen (Znjan, Split)“, kommentierte er sein Foto und fügte ironisch hinzu: „Welcome to Ibiza“ – eine Anspielung auf das notorisch teure spanische Urlaubsparadies.

Die Preise für Liegestühle reichen von 35 bis schwindelerregende 1.300 Euro. In den Kommentaren brachte ein kroatischer Nutzer die Situation auf den Punkt: „Solange es Schafe gibt, wird es auch Scheren geben.“

Ein anderer User verglich die Preise zwischen dem beliebten Ibiza und Split anhand von Daten der Vergleichsplattform Numbeo – mit dem überraschenden Ergebnis, dass die kroatische Küstenstadt, zumindest bei touristischen Angeboten, tatsächlich teurer ist.

Nach den ersten Eindrücken zu urteilen, wird der Sommer 2025 erneut sowohl die Brieftaschen als auch die Nerven der Urlauber strapazieren – und das, bevor die Saison überhaupt richtig begonnen hat.