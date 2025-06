Prostitutionsring in Bosnien gesprengt: Polizei schnappt chinesischen Zuhälter

Ein chinesischer Staatsbürger steht im Zentrum eines Prostitutionsrings in Bosnien. Die Behörden schlugen zu, als zwei Frauen in Doboj und Banja Luka identifiziert wurden.

In Doboj wurde ein chinesischer Staatsbürger festgenommen, der im Verdacht steht, Frauen zur Prostitution in mehreren Städten der Republika Srpska (serbische Teilrepublik in Bosnien und Herzegowina) sowie in Bosnien und Herzegowina angeworben zu haben. Die Behörden kündigten an, dass der Verdächtige mit der Kennung Z.Y. nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen der Bezirksstaatsanwaltschaft Doboj vorgeführt wird. Ihm wird das Vergehen der Anstiftung zur Prostitution zur Last gelegt.

Koordinierte Polizeiaktion

Die koordinierte Aktion fand am 4. Juni statt und wurde von Beamten der Direktion für organisierte und schwere Kriminalität des Innenministeriums der Republika Srpska gemeinsam mit der Polizeidirektion Doboj durchgeführt. Unterstützt wurden sie dabei vom Dienst für Ausländerangelegenheiten und dem Regionalzentrum Doboj.

Sichergestellte Beweise

Im Zuge der Ermittlungen identifizierten die Sicherheitskräfte zunächst zwei chinesische Staatsbürgerinnen, die in den Regionen Doboj und Banja Luka der Prostitution nachgingen. Bei anschließenden Durchsuchungen der vom Verdächtigen genutzten Räumlichkeiten und seines Fahrzeugs stellten die Ermittler Bargeld, Handys und weitere Gegenstände sicher, die laut Innenministerium als Beweismittel im weiteren Strafverfahren dienen könnten.