Ätna bricht aus – Siziliens Flughafen stundenlang lahmgelegt

Der Ätna schläft nie lange – sein jüngster Ausbruch trifft Sizilien mitten in der Nacht und legt den Flugbetrieb lahm.

Europas größter aktiver Vulkan, der rund 3.350 Meter hohe Ätna auf Sizilien, ist in der Nacht auf Montag erneut ausgebrochen – mit unmittelbaren Folgen für den Luftverkehr in der Region. Wie die Betreibergesellschaft SAC mitteilte, wurden alle ankommenden Flüge am betroffenen Flughafen vorerst ausgesetzt. Auch Abflüge sind bis mindestens 18.00 Uhr gestrichen. Die Sperrung des Flughafens Catania wurde vom Betreiber nach zunächst bis 18.00 Uhr angekündigter Unterbrechung des Flugbetriebs auf Dienstag, 06.00 Uhr, verlängert.

Reisende wurden dazu aufgerufen, vor der Fahrt zum Flughafen Kontakt mit ihrer jeweiligen Fluggesellschaft aufzunehmen und sich über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren. Von den Einschränkungen betroffen sind darüber hinaus die Militärflugplätze NAS Sigonella und Sigonella Air Base.

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Aktiver Vulkan weltweit

Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) zählt der Ätna zu den aktivsten Vulkanen der Welt und verzeichnet mehrmals pro Jahr Ausbrüche. Seine Ausbrüche ziehen regelmäßig zahlreiche Schaulustige und Touristen an.

Das INGV berichtet, dass der jüngste Eruptionszyklus des Ätna an Heiligabend 2025 begonnen hat und seither anhaltende vulkanische Aktivität mit wiederkehrenden Lavaströmen und Ascheemissionen zu verzeichnen ist.

Die genaue Höhe des Vulkans unterliegt einem ständigen Wandel, da Ausbrüche und neu entstehende Schlackenkegel die Gipfelregion immer wieder verändern.