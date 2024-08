AK fordert jetzt höhere Schulbeihilfe

Der Schulstart bedeutet für viele Familien in Oberösterreich finanzielle Sorgen. Steigende Preise für Dinge des täglichen Lebens bringen Eltern von schulpflichtigen Kindern an ihre Grenzen. „Eltern brauchen jetzt Unterstützung. Darum müssen die Schul- und Heimbeihilfen an die finanzielle Realität angepasst werden“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl. Eine aktuelle AK-Erhebung zeigt deutlich, wo die größten Probleme liegen.

Die Arbeiterkammer befragt in regelmäßigen Abständen Eltern in Oberösterreich, wie es ihnen und ihren schulpflichtigen Kindern in den unterschiedlichen Lebensbereichen und schulischen Phasen geht. An der dritten und letzten Befragungswelle der Schulkosten-Erhebung 2023/24 haben über 2.000 Eltern Ende des Schuljahres teilgenommen und Aussagen für rund 3.500 Kinder gemacht. Die Ergebnisse zeigen:

Durchschnittlich mehr als ein Drittel der befragten Eltern (36 Prozent) bewerteten ihre finanzielle Situation als „eher nicht gut“ und „gar nicht gut“.

Um die finanziellen Herausforderungen meistern zu können, haben im vergangenen Schuljahr Familien in folgenden Bereichen gespart: mehr als die Hälfte der befragten Familien beim Kleidungskauf (55 Prozent), bei familiären Freizeitaktivitäten (51 Prozent); über ein Drittel sparte beim Kauf von Schulmaterialien, 28 Prozent bei der Ernährung.

„Es ist unzumutbar, dass mehr und mehr Eltern bei der Ernährung und bei der Bekleidung sparen müssen, damit sie die hohen Kosten für den Schulstart stemmen können. Deshalb müssen Schul- und Heimbeihilfen sozial gerechter gestaltet werden“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Mit dem AK-Schulbeihilfenrechner Schul- und Heimbeihilfe online berechnen

Mit dem Schulbeihilfenrechner der AK können staatliche Beihilfen unkompliziert online berechnet werden. Damit trägt die AK Oberösterreich zu mehr Transparenz in der Förderlandschaft und damit zur Chancengleichheit bei. Auf www.schulbeihilfenrechner.at können Schüler:innen und Eltern mit Hilfe der AK nun ganz bequem ihren Anspruch auf folgende staatliche Beihilfen selbst ermitteln:

Schulbeihilfe (ab der zehnten Schulstufe)

Heimbeihilfe/Fahrkostenbeihilfe (ab der neunten Schulstufe)

Besondere Schulbeihilfe (zur Maturavorbereitung für Berufstätige an Abendschulen)

Die Bedienung des Schulbeihilfenrechners ist einfach und optimiert für mobile Endgeräte. Die voraussichtliche Beihilfenhöhe kann in wenigen Minuten errechnet werden.