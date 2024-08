Das beste Craft-Bier der Welt wird in Serbien gebraut

Wenn Sie an Bier denken, kommen Ihnen wahrscheinlich zuerst die bekannten Marken in den Sinn, die Sie in Supermärkten sehen. Doch abseits der großen Industriemarken vollzieht sich eine wahre Revolution in der Bierwelt, angeführt von kleinen, unabhängigen Brauereien, die sogenanntes Craft-Bier herstellen. Und genau dieses beste Craft-Bier der Welt wird in Serbien gebraut.

Craft-Bier hat in Serbien und auf dem Balkan eine lange und reiche Tradition. Schon vor vielen Jahrhunderten brauten die Menschen in dieser Region Bier. Diese Brautradition wurde von Generation zu Generation weitergegeben und war stets ein integraler Bestandteil des täglichen Lebens und der Kultur.

In der kommunistischen Ära Jugoslawiens war Bier besonders bei der Arbeiterklasse beliebt. Es war preiswert, erfrischend und leicht zugänglich. Im Vergleich zu Wein und Rakija, die oft teurer und exklusiver waren, galt Bier als das Getränk des einfachen Volkes. Auch nach dem Zerfall Jugoslawiens blieb Bier ein wichtiger Teil des Alltags. In den letzten Jahrzehnten hat vor allem Craft-Bier, auch als handwerklich gebrautes Bier bekannt, an Beliebtheit gewonnen.

Was ist Craft-Bier?

Craft-Bier wird von kleinen, unabhängigen Brauereien gebraut, die großen Wert auf Qualität, Individualität und Authentizität legen. Diese Brauereien setzen häufig auf traditionelle Braumethoden, scheuen sich jedoch nicht, mit außergewöhnlichen Zutaten und innovativen Techniken zu experimentieren. Das Ziel ist es, ein Bier zu schaffen, das die Besonderheiten eines Ortes, einer Kultur oder sogar die Persönlichkeit des Braumeisters widerspiegelt.

Die Bedeutung von Craft-Bier heute

In den letzten Jahren hat sich die Craft-Bier-Szene in Serbien und auf dem Balkan rasant entwickelt. Besonders in Städten wie Belgrad hat sich eine lebendige und kreative Bierkultur etabliert. Diese Stadt ist bekannt für ihr pulsierendes Nachtleben und ihre kulturelle Vielfalt. Zwei der führenden Craft-Brauereien in Belgrad sind Salto und Kabinet. Beide bieten eine breite Palette von Bierstilen an, von Lager- und Weizenbier über belgisches Blondbier bis hin zu IPA und APA. Auch Stouts und Porter gehören zu ihrem Sortiment.

Salto und Kabinet: Die Vorreiter der Craft-Bier-Szene

Salto ist besonders bekannt für seinen Salto Porter. Dieses Bier wurde 2021 bei den World Beer Awards als bestes Dunkelbier und Stout der Welt ausgezeichnet. Es ist ein kräftiges, dunkles Bier mit intensiven Aromen von Schokolade und Kaffee. Auch die anderen Biere von Salto sind für ihre hohe Qualität und ihren besonderen Geschmack bekannt.

Kabinet ist eine weitere bedeutende Brauerei in Belgrad. Sie bietet eine große Auswahl an verschiedenen Bierstilen, die alle mit großer Sorgfalt und Leidenschaft gebraut werden. Die Biere von Kabinet zeichnen sich durch ihren einzigartigen Geschmack und ihre hohe Qualität aus.

Craft-Biere spielen auch eine wichtige Rolle bei vielen Musikfestivals auf dem Balkan. Festivals wie EXIT in Novi Sad oder das Belgrade Beer Fest ziehen jedes Jahr Tausende von Besuchern an. Bei diesen Veranstaltungen wird nicht nur die Musik gefeiert, sondern auch die Vielfalt und Kreativität der lokalen Brauereien gewürdigt.

