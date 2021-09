„Aktion Kinder helfen Kindern“: Deutschland sammelt für bedürftige Kinder in Serbien

Am heutigen Weltkindertag startet in Deutschland wieder die „Aktion Kinder helfen Kindern“. Hier werden in ganz Deutschland Pakete für die Weihnachtszeit gesammelt und an bedürftige Kinder in Ost- und Südeuropa geschickt.

Die Paketaktion „Kinder helfen Kindern“ der Hilfsorganisation ADRA Deutschland gibt es schon seit über 20 Jahren. Jedes Jahr, am Weltkindertag beginnen Kinder, Eltern und Großeltern in ganz Deutschland Weihnachtspakete für Kinder armer Familien in Ost- und Südosteuropa zu packen. So bekommen etwa einkommensschwache Kinder z.B. in Serbien ebenfalls Spielzeug und Malsachen, Kleidung oder Schulhefte zu Weihnachten.

Paketaktion für bedürftige Kinder

Die Hilfsorganisation ADRA möchte mit ihrer „Aktion Kinder helfen Kindern“ erreichen, dass Kinder in Deutschland Mitgefühl für Gleichaltrige in anderen Teilen der Welt bekommen. Unter dem Motto: „Teilen macht glücklich“ können Kinder gemeinsam mit ihren Eltern ein Paket packen und dabei erleben, dass Schenken Freude bereitet.

Gleichzeitig wird Kindern in armen Familienverhältnissen, wie z.B. in Serbien, ermöglicht, zu Weihnachten ein Geschenk unter dem Baum zu haben. Jedes Paket soll eine Botschaft an die Kinder sein: „Wir denken an euch. Wir wollen euch eine Freude machen. Wir meinen es gut und darum füllen wir unser Paket mit guten Sachen und schönen Geschenken“, so die Hilfsorganisation in einer Presseaussendung. „Seit dem Jahr 2000 konnten wir 678.026 Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, sagte ADRA-Pressesprechert Matthias Münz.

Internationaler Weltkindertag

Die Aktion wird jedes Jahr am Weltkindertag, dem 20. September, begonnen. Am Weltkindertag soll auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder aufmerksam gemacht werden, etwa auf Themen wie Kinderschutz, Kinderpolitik und die Reche von Kindern. International gibt es kein einheitliches Datum. Viele Staaten feiern am 1. Juni den Internationalen Kindertag. In Deutschland und Österreich wird aber zum Beispiel daneben auch am 20. September der Weltkindertag begangen.