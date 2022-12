Alabas Imperium: Diese “Drecksarbeit” musste er mit Dragovic machen

Real Madrid-Spieler David Alaba vergisst seine Wurzeln in Österreich nicht und investiert viel in Wien. Das ist sein kleines Imperium in Wien.

Der 30-jährige Fußballspieler war 15 Jahre alt, als er für die den Jugendclub Austria Wien debütierte, zur selben Zeit stieß er auf Fußball-Kicker Aleksandar Dragovic zur Mannschaft dazu.

“Ich weiß noch genau, wie ich gemeinsam mit David die ganze Drecksarbeit machen musste: Bälle einsammeln, Kisten tragen, solche Sachen”, erzählt Dragovic, der aktuell bei Roter Stern Belgrad spielt.

“Als wir bei den Amateuren wegen eines Sieges gegen Schwanenstadt unsere erste Prämie kassiert haben, haben wir uns gefühlt, als hätten wir die Champions League gewonnen. Das Geld war so schnell wieder weg, wie es reingekommen ist.”

Wohnen, Essen & Fußball

15 Jahre später investiert Alaba noch immer in seiner Heimatstadt. Er gründete praktisch ein Imperium auf: Der Kicker eröffnete gemeinsam mit seiner jüngeren Schwester Rose May Alaba ein Restaurant, kaufte Luxusimmobilien und stieg als Teil einer Investorengruppe bei der Austria ein.