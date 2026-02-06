Alkohol, Streit, Balkon‑Sprung: Mann stürzte schwer und wurde verletzt

Nach einem Sprung vom Hotelbalkon im zweiten Stock erlitt ein 30-jähriger Niederländer am Mittwochabend in Gerlos schwere Beinverletzungen. Der Vorfall im Tiroler Skiort ereignete sich gegen 20:00 Uhr, nachdem der Mann zuvor im Hotel randaliert hatte.

Laut Polizeibericht trat der Tourist zunächst die Tür zu seinem Zimmer ein und verwüstete anschließend die Einrichtung. Danach sprang er von seinem etwa acht bis zehn Meter hoch gelegenen Balkon. Bei dem Sturz zog er sich eine schwere Verletzung am linken Bein zu. Dem Bericht zufolge stand der Mann unter Alkoholeinfluss und hatte sich zuvor mit anderen Hotelgästen gestritten.

Medikamenteneinfluss vermutet

Die Beamten vermuten zudem, dass er ein nicht näher bezeichnetes Medikament eingenommen hatte. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zell am Ziller entdeckten den Verletzten auf einem Feld beim Nachbargebäude. Der Mann befand sich in einem aufgebrachten Zustand.

Notärztliche Versorgung

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 30-Jährige ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. Aktuelle Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen nicht vor.

Ob der Niederländer wegen der Sachbeschädigung im Hotel mit rechtlichen Konsequenzen rechnen muss, ist derzeit noch nicht geklärt.