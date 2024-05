Alkolenkerin parkt AUF Parkverbot-Schild (FOTOS)

In den frühen Morgenstunden war eine 24-jährige Fahrerin in Ann Arbor, Michigan, für eine spektakuläre Szene verantwortlich, als sie mit ihrem grauen Dodge Charger nicht vor einem „NO Parking“-Schild zum Stillstand kam, sondern unmissverständlich darüber. Die ungewöhnliche Parkposition des Fahrzeugs – mit dem Kotflügel in der Luft und erheblichen Beschädigungen – war das Ergebnis einer deutlich überhöhten Blutalkoholkonzentration, die mit 1,7 Promille weit über dem gesetzlichen Limit lag.

Alkohol am Steuer führt zu abgehobener Parkaktion

Laut Polizeibericht war die Fahrerin beim Einparkversuch mit einem Kabel in Kontakt gekommen, das das Auto regelrecht in die Lüfte hob und auf das Verbotsschild beförderte. Die Beamten fanden um 3.40 Uhr ein Fahrzeug vor, das eher an eine Kunstinstallation erinnerte als an eine gewöhnliche Parksituation. „Der Unfall ereignete sich um 3.40 Uhr,“ so das Police-Department. Neben dem imposanten Anblick des Kunststücks standen vier Frauen, darunter die Fahrerin, unverletzt aber sicherlich geschockt neben dem Auto.

Polizei nutzt Vorfall als mahnendes Beispiel

Der Vorfall diente der Polizei von Ann Arbor nicht nur zur Protokollierung eines außergewöhnlichen Unfalls, sondern auch als Warnung gegen Trunkenheit am Steuer. Die Aufnahmen des Vorfalls wurden auf Facebook veröffentlicht, um als drastische Erinnerung zur Verkehrssicherheit zu dienen. „Das ist eine Erinnerung daran, wie gefährlich es ist, betrunken Auto zu fahren,“ mahnte das Police-Department. Die Insassen hatten unzweifelhaft großes Glück, dass niemand bei der Aktion schwer verletzt wurde.

Appell der Polizei

Die Polizei unterstreicht die Botschaft, zu keinem Zeitpunkt betrunken zu fahren. „Fahrt nie betrunken! Wenn du dich entschieden hast zu trinken, setz dich nicht mehr hinters Steuer. Ruf einen nüchternen Freund an oder besorg dir eine Mitfahrgelegenheit, um sicher nach Hause zu kommen,“ so der eindringliche Appell des Police-Departments.

Der Vorfall in Ann Arbor zeigt deutlich, dass Alkohol und Autofahren eine gefährliche Kombination darstellen, die nicht nur das Leben des Fahrers, sondern auch das Leben Unbeteiligter bedrohen kann. Die Bilder verdeutlichen, dass die Entscheidung, nach Alkoholkonsum zu fahren, in Sekundenschnelle zu unvorhergesehenen und gefährlichen Situationen führen kann.