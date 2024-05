6-Jähriger will kleinen Bruder vor Flammen schützen: Beide sterben (FOTOS+VIDEO)

Die Nachricht schlägt ein wie ein Blitz aus heiterem Himmel: In einem Vorort von Virginia ereignete sich eine Tragödie, die das Leben der Familie Brice für immer verändert hat. Am 10. April stand ihr Haus in Flammen, eine unvorstellbare Katastrophe, die die Großeltern und die beiden ältesten Brüder, Seth (13) und Logan (8), zur Flucht zwang. Doch für William (6) und Zachariah (3) kam jede Hilfe zu spät.

Brüderliche Fürsorge bis zuletzt

Retter fanden die Jüngsten der Familie in einer rührenden Pose: Der sechsjährige William hielt seinen kleinen Bruder umschlungen. Obwohl die Feuerwehr die Geschwister lebend bergen konnte, waren die Schäden an ihren Lungen zu schwer. Trotz aller Gebete der tiefgläubigen Familie erklärten Ärzte die beiden Buben wenige Tage später für hirntot – eine vernichtende Diagnose, die Jamey und Reina Brice die schwerste Entscheidung ihres Lebens abverlangte: das Ende lebenserhaltender Maßnahmen.

Geben im Angesicht des Verlustes

Selbst in tiefster Trauer fand die Familie die Kraft, anderen Hoffnung zu schenken. „Die Erfahrung, unsere Kinder zu verlieren, war das Schmerzhafteste, was wir durchleben mussten“, gestand Jamey gegenüber dem People-Magazin. Der Entschluss, die Organe zu spenden, gab der Familie Trost: „Wir fanden Trost in dem Gedanken, dass durch die Organspende unserer Kinder anderen Hoffnung gegeben wird“, so Jamey weiter. In einem bewegenden Akt, der als „Honour Walk“ bekannt wurde, begleiteten Krankenhausmitarbeiter die Brüder unter Applaus zum Operationssaal.

Zu Ehrenfeuerwehrmännern ernannt

Vor ihrem Tod am 14. April wurden die mutigen Brüder ehrenhalber zu Feuerwehrmännern ernannt – eine Anerkennung ihrer unerwarteten Rolle als Lebensretter. „Durch die Organspenden hoffen wir auch, dass eine andere Familie dank unserer Jungen ein Wunder erleben wird“, drückt Jamey die stille Hoffnung aus, die sich mit dem schmerzhaften Abschied verbindet.

Abschied nehmen und Erinnern

Nun steht der schwierigste Teil bevor: ein Leben ohne William und Zachariah. Die Gemeinde versammelte sich in Springfield in der Word Of Life Church zu einer Gedenkfeier, zu der die Familie über soziale Netzwerke eingeladen hat. Selbst über einen Livestream, wurde der Welt die Möglichkeit gegeben, Anteil zu nehmen und die Erinnerung an zwei tapfere Seelen zu ehren, die zu früh von dieser Welt gegangen sind.

In dieser tiefen Dunkelheit leuchtet das Vermächtnis von William und Zachariah hell – als Erinnerung daran, dass selbst im schrecklichsten Verlust das Leben und die Hoffnung weitergetragen werden können.