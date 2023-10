„Allahu akhbar“: Lehrer bei Messerattacke getötet

Am Freitag, dem 13. Oktober, hat sich an der Gambetta-Schule im nordfranzösischen Arras eine Tragödie ereignet. Ein Mann stürmte das Schulgelände und entfesselte einen Angriff, der eine Lehrkraft das Leben kostete und zwei weitere Personen schwer verletzte.

Die Tat ereignete sich gegen 11 Uhr. Augenzeugenberichte und erste Meldungen von BFMTV zufolge soll der Angreifer während seines brutalen Vorstoßes „Allahu akbar“ ausgerufen haben. Doch wer war dieser Mann, der eine friedliche Schulatmosphäre in ein Schlachtfeld verwandelte?

Angreifer bekannt

Erste Ermittlungen offenbaren, dass der Angreifer kein Unbekannter war. Laut „Le Parisien“ handelt es sich um einen ehemaligen Schüler der Gambetta-Schule, der tschetschenischer Herkunft ist. Erschreckenderweise war er den Behörden bereits bekannt – aufgrund einer Radikalisierung. Doch das war nicht alles. Auch der Bruder des mutmaßlichen Täters wurde in Gewahrsam genommen.

Die Reaktion der Behörden auf den Angriff war unmittelbar und entschlossen. Alle Schulen in der Stadt wurden geschlossen, während die Polizei in höchster Alarmbereitschaft versetzt wurde. Die nationale Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Innenminister Gérald Darmanin und Präsident Emmanuel Macron werden in der Stadt erwartet, um sich ein Bild von der Lage zu machen.