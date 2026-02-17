KOSMO KOSMO
Staatsbesuch

„Alles ist anders als bei uns“ – Vucic ringt mit Indiens Küche vor Gipfeltreffen (VIDEO)

Foto: Screenshot Instagram buducnostsrbijeav
1 Min. Lesezeit |

Serbiens Präsident Vucic zeigte sich in Neu-Delhi von der indischen Küche herausgefordert. „Scharfes Essen, und ich tue so, als wäre es nichts“, kommentierte er in einem auf Instagram geteilten Video seine kulinarischen Erfahrungen im Hotelrestaurant. Obwohl er nach eigenen Angaben durchaus an würzige Speisen gewöhnt sei und sogar extra nach Chilischoten gefragt habe, musste er eingestehen: „Alles ist scharf, alles ist gut, aber alles ist anders als bei uns.“

Politische Agenda

Der eigentliche Zweck seines Indien-Besuchs liegt jedoch auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Vucic bereitet sich auf Gespräche mit dem indischen Premierminister Modi vor und plant den Besuch des serbischen Pavillons. Zudem stehen Treffen mit französischen Unternehmen auf dem Programm, bei denen es um die Entwicklung eines souveränen KI-Modells in serbischer Sprache gehen soll.

Der serbische Staatschef betonte die Bedeutung seiner Reise.

⇢ Verkehrs-Offensive in Serbien: Regierung verschärft Kontrollen nach politischen Spannungen

„Für uns steht morgen und übermorgen viel an, wir werden uns mit der Zukunft Serbiens und seinem Fortschritt beschäftigen.“

