Milliarden-Offensive: Serbischer Riese pumpt Rekordinvestition in den Balkan

Delta Holding, einer der bedeutendsten Wirtschaftsakteure Südosteuropas, kündigt einen massiven neuen Investitionszyklus an. Bis 2028 will der Konzern über eine Milliarde Euro in strategische Wachstumsfelder pumpen. Im Fokus stehen dabei vor allem Immobilien, digitaler Handel und Landwirtschaft.

Durch seine breite Diversifikation und langfristige Planung hat sich das Unternehmen als äußerst widerstandsfähig erwiesen und kann flexibel auf Marktveränderungen reagieren – ein Erfolgsrezept, das auch zur wirtschaftlichen Entwicklung der gesamten Region beiträgt.

Die Ankündigung folgt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Geschäftsjahr. Der Konzern erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von nahezu 1,1 Milliarden Euro, was einem Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch beim EBITDA konnte Delta Holding zulegen: Mit 136 Millionen Euro wurde eine Steigerung von 20 Prozent verzeichnet. Beachtlich ist zudem der Beitrag zum serbischen Staatshaushalt – rund 240 Millionen Euro flossen in die Staatskasse. Für 2026 peilt das Unternehmen einen Umsatz von etwa 1,4 Milliarden Euro an, was einem Wachstum von 27 Prozent entsprechen würde.

Strategische Projekte

Auch im Jahr 2025 setzt der Konzern seinen Expansionskurs konsequent fort und stärkt seine Marktposition durch gezielte Projekte in den Kernbereichen Immobilien, Logistik, Landwirtschaft und E-Commerce. Im Immobiliensektor treibt Delta aktuell mehrere Großprojekte voran: Delta District, Delta Iron und Delta Land. Ein besonderes Prestigeprojekt stellt das InterContinental Hotel in Belgrad dar, dessen Fertigstellung für Ende 2026 vorgesehen ist.

Die Agrardivision Delta Agrar behauptet weiterhin ihre Position als einer der führenden Produzenten und Vertreiber von Weizen und Gerste in Serbien. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in die Modernisierung seiner Produktionsprozesse und die Digitalisierung des Geschäftsbetriebs. Im Bereich E-Commerce hat sich die Online-Plattform Ananas laut Unternehmensangaben bereits als Marktführer etabliert. Nach dem erfolgreichen Start in Serbien expandiert die digitale Handelsplattform nun auch nach Bosnien und Herzegowina.

Regionale Expansion

Im Vertriebsbereich konnte Delta DMD seine Marktposition weiter ausbauen, während Delta Transportni Sistem sein logistisches Netzwerk auf Nordmazedonien und Albanien ausweitete und mittlerweile sieben Länder der Region miteinander verbindet. In Bosnien und Herzegowina ist der Konzern bereits mit dem Einkaufszentrum Delta Planet in Banja Luka präsent. Ein ursprünglich geplantes Großprojekt in Sarajevo, das ein Einkaufszentrum und einen Wohnkomplex umfassen sollte, wurde allerdings aufgegeben – das dafür vorgesehene Grundstück wurde im vergangenen Jahr verkauft, wie BiznisInfo.ba berichtet.

Der im Besitz von Miroslav Miskovic befindliche Konzern beschäftigt derzeit fast 6.000 Mitarbeiter, davon sind etwa 1.680 jünger als 35 Jahre. Das Unternehmen betont, dass sein langfristiger Erfolg auf systematischen Investitionen in Wissen und Mitarbeiterentwicklung basiert. Zudem setzt Delta Holding auf Pionierinvestitionen, die über die Jahre maßgeblich zur Marktentwicklung in Serbien und der gesamten Region beigetragen haben.

In die kommende Entwicklungsphase startet der Konzern mit klar definierten Investitionsprioritäten und dem erklärten Ziel, seine Position als einer der wichtigsten Wachstumsmotoren in Südosteuropa zu behaupten.