Immobilien in Kroatien: So wird der Markt für Investoren spannend

Der kroatische Immobilienmarkt zeigt deutliche Anzeichen einer Abkühlung. Wie aus aktuellen Erhebungen der kroatischen Steuerverwaltung hervorgeht, schrumpfte das Transaktionsvolumen im Jahr 2025 erheblich. Landesweit wurden nur noch 117.359 Immobilienverkäufe registriert – ein Minus von 17.829 Transaktionen oder 13,2 Prozent weniger als im Jahr 2024. Diese Zahlen bestätigen den spürbaren Abschwung auf dem Markt, berichtet Jutarnji list.

Die rückläufige Entwicklung erfasste praktisch alle Immobiliensegmente. Bei Wohnungen und Apartments sank die Verkaufszahl um 13 Prozent von 27.191 auf 23.561 Einheiten. Noch drastischer fiel der Einbruch bei Häusern aus – hier schrumpfte das Transaktionsvolumen um 20 Prozent von 4.054 auf 3.226 Verkäufe. Auch der Grundstücksmarkt verzeichnete erhebliche Einbußen: Landwirtschaftliche Flächen wurden 12,6 Prozent seltener gehandelt, während der Verkauf von Baugrundstücken um mehr als 14 Prozent zurückging – von 25.257 auf 21.622 Transaktionen.

Weitere Immobilienkategorien zeigten ähnliche Tendenzen: Garagenverkäufe sanken um 18,3 Prozent, Parkplätze um 34 Prozent und Gewerbeimmobilien um 21,3 Prozent. Selbst der Handel mit Grabstätten brach um 29 Prozent ein.

Regionale Unterschiede

Die Hauptstadt Zagreb behauptet zwar weiterhin ihre Position als transaktionsstärkster Immobilienmarkt des Landes, konnte sich jedoch dem allgemeinen Abwärtstrend nicht entziehen. In der Metropole wurden 2025 insgesamt 16.565 Immobilienverkäufe verzeichnet – verglichen mit 18.524 im Jahr 2024 entspricht dies einem Rückgang von etwa 10,6 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich im Umland: Im Landkreis Zagreb fielen die Transaktionen um 12,6 Prozent von 9.825 auf 8.586.

Besonders ausgeprägt war der Abschwung entlang der Adriaküste, traditionell einer der dynamischsten Immobilienmärkte Kroatiens. In der Gespanschaft Split-Dalmatien schrumpfte das Transaktionsvolumen um etwa 23,5 Prozent – von 10.961 auf 8.387 Verkäufe. Istrien verzeichnete einen Rückgang von 16,5 Prozent, mit einem Absinken der Verkaufszahlen von 11.741 auf 9.804. Den landesweit stärksten Einbruch erlebte die Gespanschaft Primorje-Gorski Kotar mit einem Minus von fast 32 Prozent – hier sanken die Transaktionen von 14.574 auf 9.937.

Als einzige Küstenregion konnte die Gespanschaft Zadar gegen den nationalen Trend wachsen und verzeichnete mit 8.558 registrierten Immobilienverkäufen ein Plus von rund 10 Prozent.

In den Binnenregionen Kroatiens fielen die Veränderungen weniger drastisch aus. Positiv entwickelte sich insbesondere die Gespanschaft Osijek-Baranja, wo die Transaktionen um 10,5 Prozent zunahmen – von 7.748 im Jahr 2024 auf 8.558 im Jahr 2025. Andere slawonische Gespanschaften wie Vukovar-Srijem, Pozega-Slavonia und Brod-Posavina verzeichneten überwiegend moderate Rückgänge. Auch kleinere Verwaltungseinheiten wie Medjimurje und Lika-Senj mussten Einbußen hinnehmen, die typischerweise zwischen 8 und 15 Prozent lagen.

Ausländische Käufer

Ungeachtet der allgemeinen Marktschwäche blieb das Interesse ausländischer Käufer an kroatischen Immobilien konstant. Die meisten internationalen Erwerber kamen aus Slowenien (2.569 Käufe), gefolgt von Deutschland (1.963 Käufer). Österreichische Staatsbürger tätigten 870 Immobilienkäufe, während tschechische Käufer etwa halb so viele Transaktionen abschlossen. Bürger aus Bosnien und Herzegowina erwarben insgesamt 462 Immobilien.

Die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass der kroatische Immobilienmarkt nach mehreren Jahren intensiver Aktivität – besonders in Küsten- und urbanen Gebieten – nun in eine Konsolidierungsphase eintritt. Während die Nachfrage aus dem Ausland bestimmte Marktsegmente weiterhin stützt, scheinen gestiegene Preise, höhere Zinssätze und die allgemeine Wirtschaftslage das Gesamtvolumen der Transaktionen zu dämpfen.