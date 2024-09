Alles Wichtige zur Briefwahl bei der Nationalratswahl 2024

Am 29. September steht in Österreich die Wahl des Nationalrats an. Für viele Bürger stellt sich dabei die Frage, wie sie ihre Stimme abgeben können, wenn sie am Wahltag nicht im Wahllokal erscheinen können oder sich im Ausland aufhalten. Hier kommt die Briefwahl ins Spiel. Doch wie funktioniert das genau und was muss berücksichtigt werden? Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Wahlkarte: Schlüssel zur Briefwahl

Für die Teilnahme an der Briefwahl benötigen Sie eine Wahlkarte. Diese können Sie bei Ihrer Gemeinde beantragen. Dabei müssen Sie neben einigen personenbezogenen Daten auch den Grund angeben, warum Sie die Wahlkarte benötigen.

Antragstellung: Bis wann und wie?

Um eine Wahlkarte zu erhalten, gibt es verschiedene Wege. Der Antrag kann schriftlich oder online bis vier Tage vor dem Wahltag gestellt werden. Wer den Antrag persönlich einreichen möchte, hat dafür sogar bis zum zweiten Tag vor dem Wahltag, 12:00 Uhr, Zeit. In Ausnahmefällen, etwa bei Krankheit, ist es auch möglich, die Wahlkarte noch am Wahltag selbst zu beantragen.

Zustellung und Rücksendung der Wahlkarte

Die Wahlkarte wird Ihnen per Post zugestellt oder kann alternativ persönlich in der Gemeinde abgeholt werden. Nach Erhalt der Wahlkarte können Sie Ihre Stimme sofort abgeben.

Abgabe der Stimme per Briefwahl

Egal, ob Sie im Inland oder Ausland wählen, der Ablauf bleibt gleich: Nachdem Sie Ihre Stimme abgegeben haben, nehmen Sie die unausgefüllt und offen mit ins Wahllokal und übergeben sie dem Wahlleiter. Es ist entscheidend, die Wahlkarte rechtzeitig zurückzusenden. Bis spätestens 17 Uhr am Wahltag muss Ihre Stimme eingegangen sein, damit diese gezählt wird.

Fristen für die Rücksendung

Besonders wichtig ist die rechtzeitige Rücksendung der Wahlkarte. Bürger, die sich innerhalb Europas aufhalten, sollten die Wahlkarte mindestens zwei Wochen vor dem Wahltag abschicken. Wer sich außerhalb Europas befindet, sollte dies bereits drei bis vier Wochen vorher erledigen. Bei knapper Zeit wird der Expressversand empfohlen.

Um sicherzugehen, dass Ihre Stimme zählt, ist es ratsam, den Antrag auf die Wahlkarte so früh wie möglich zu stellen und die Wahlkarte umgehend zurückzusenden.