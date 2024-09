Arbeitslosenzahl steigt weiter: Zuwachs um 31.497 Erwerbslose

Der österreichische Arbeitsmarkt verzeichnete Ende August einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen bleibt die Quote unter historischen Höchstständen.

Anstieg der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer

Mit genau 352.256 Personen meldete das Arbeitsmarktservice (AMS) Ende des Monats August einen deutlichen Zuwachs von 31.497 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat. Davon sind 287.458 Menschen als arbeitslos registriert, während 64.798 an AMS-Schulungsprogrammen teilnehmen. Diese Zahlen verdeutlichen den anhaltenden Einfluss der nachlassenden Industrie- und Bauwirtschaft auf den Arbeitsmarkt.

Dritt-niedrigste Arbeitslosenquote in zehn Jahren

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) präsentierte bei einer Pressekonferenz in Wien die aktuellen Arbeitsmarktdaten. „Die Arbeitslosenquote lag Ende August bei 6,7 Prozent – das ist noch immer die drittniedrigste Arbeitslosenquote in den letzten zehn Jahren“, betonte Kocher. Er unterstrich, dass der österreichische Arbeitsmarkt trotz der ökonomischen Herausforderungen stabil bleibt. In einer exportorientierten Wirtschaft wie Österreich sei dies ein bemerkenswertes Zeichen, gerade weil bedeutende Handelspartner wie Deutschland momentan schwächeln.

Lesen Sie auch: Kilometergeld steigt: Pendler unzufrieden Die mit dem amtlichen Kilometersatz abgegoltenen Aufwendungen zeigen, dass sich die Rechnung schon lange nicht mehr ausgeht.

31 Grad im Kindergarten: Besorgte Eltern fordern Klimaanlage Eltern sammeln Unterschriften und fordern Klimaanlagen im Kindergarten aufgrund extremer Hitze und Erschöpfung der Kinder.

Wollte Schuh holen: 31-Jähriger von Karussell erfasst – tot Ein 31-jähriger Mann verliert sein Leben auf einem Kirchtag, nachdem er von einem Karussell bei laufendem Betrieb erfasst wurde.

Beschäftigungszahlen auf Rekordniveau

Parallel zu den steigenden Arbeitslosenzahlen vermeldet das Arbeitsministerium auch eine positive Entwicklung: Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten erreichte einen neuen Höchststand von 4.009.000 Personen. Noch nie in der Geschichte Österreichs waren so viele Menschen Ende August in Beschäftigung, erklärte Kocher. Diese Rekordmarke zeigt, dass der Arbeitsmarkt trotz steigender Arbeitslosenzahlen auch positive Entwicklungen verzeichnet.